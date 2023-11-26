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大坵傳陸漁民登島抓鹿 海巡：未聽聞

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江報導

連江縣北竿鄉大坵島以豐富的台灣梅花鹿生態聞名，被譽為「台灣奈良」，但近期卻接連發現有梅花鹿鹿角遭繩索或漁網纏繞。議員、民眾不解為何島上沒人，梅花鹿卻被纏住，縣長王忠銘表示，傳言可能有大陸漁民上岸用漁網捕捉鹿，將要求加強海防；產發處也將研究在島上加裝監視器。不過，海巡人員卻說從未聽聞，漁民聽了只能搖頭。

連江縣產發處23日委託獸醫師團隊上島，解救遭纏繞的鹿隻，但民眾質疑島上沒住人，為何會有廢棄麻繩與漁網出現？且常傳出梅花鹿鹿角被纏住，懷疑內情不單純。

議員陳玉發日前質詢時也表示，不解為何梅花鹿老被漁網或麻繩纏住；王忠銘表示，傳言可能有大陸漁民趁夜黑風高上岸，用漁網捕捉鹿，但因島上沒監視器，僅是揣測；也有人說，是梅花鹿去海邊覓食，鑽進廢棄漁網後被纏繞。

陳玉發表示，大陸漁民趁夜抓鹿的傳言較可信，聽說很多大陸漁船都對島上梅花鹿虎視眈眈，懷疑被抓走很多隻了，要求縣府盡快研議防護措施補救。

王忠銘回應，2025年6月大坵橋興建完成，執法人員登島頻率高，應可減少類似狀況，縣府未來打算把大坵委外經營，若有業者人員大量進駐，安全相對提升；陳玉發說，要及早防範，不然梅花鹿可能都被抓光。

連江縣產發處表示，會請交旅局和風管處加強巡察，並研究在島上加裝監視器，海巡增加雷達，全面防堵。

不過，馬祖岸巡隊與海巡隊都表示，沒接到大陸漁民登島抓鹿的通報，他們只有定期上島或周邊海域巡弋，未來將加強巡察。漁民說，「府會跟地方都流傳許久，為何只有長官不知道？感覺像是海防漏洞」。

梅花鹿 漁民 王忠銘

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