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2023高雄同志大遊行 近萬人上街頭展現平權

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
2023高雄同志大遊行今天在農16登場，有來自全國各地近萬民眾前來參加，場面熱鬧非凡，參加活動的民眾都刻意打扮吸引目光。記者劉學聖／攝影
2023高雄同志大遊行今天在農16登場，有來自全國各地近萬民眾前來參加，場面熱鬧非凡，參加活動的民眾都刻意打扮吸引目光。記者劉學聖／攝影

2023高雄同志大遊行今天在農16登場，有來自全國各地近萬民眾前來參加，場面熱鬧非凡，參加活動的民眾都刻意打扮吸引目光，高雄市政府也營造許多友善環境，讓多元性別族群來高雄當最自在的旅客。

主辦單位表示，今年的同志大遊行特地展現多元族群融合精神，希望能讓更多人認同，台灣是亞洲第一個同婚合法國家，但同婚過後然後呢? 這是今年高雄同志大遊行的提問，並指出仍有許多未解之題，需要共同關注倡議。

高市府積極推動性別友善政策，過去率全國之先實施「伴侶註記」、擁有全國最大彩虹地景，更成立性別平等辦公室，落實性別平等工作。長期關注性別平權議題的觀光局長高閔琳指出，LGBTQ＋族群旅客在旅遊、住宿過程中，經常遭遇異樣眼光、不友善的對待而感到不被尊重、被冒犯和挫折，市府積極推出性別友善環境，希望讓多元族群能夠更自在玩高雄。

2023高雄同志大遊行登場，全國各地近萬民眾到農16參加活動，民眾刻意打扮自己吸引目光。記者劉學聖／攝影
2023高雄同志大遊行登場，全國各地近萬民眾到農16參加活動，民眾刻意打扮自己吸引目光。記者劉學聖／攝影

性別 同志 同婚 高雄市 LGBTQ

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