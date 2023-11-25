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上百隻恐龍攻占世運主場館 搞笑奔跑趣味十足

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄市運發局今天上午首度舉辦恐龍路跑趣味田徑賽，現場可見上百隻變裝恐龍在跑道上奔跑，邁開小短腿狂奔，過程搞笑又趣味，場邊則是笑聲不斷。記者劉學聖／攝影
高雄市運發局今天上午首度舉辦恐龍路跑趣味田徑賽，現場可見上百隻變裝恐龍在跑道上奔跑，邁開小短腿狂奔，過程搞笑又趣味，場邊則是笑聲不斷。記者劉學聖／攝影

高雄市運動發展局主辦的「2023高雄富邦馬拉松」，今天上午舉辦首日的休閒組賽程，包括3.5公里休閒組馬拉松以及首次登場的恐龍路跑趣味田徑賽，現場可見上百隻變裝恐龍在跑道上奔跑，邁開小短腿狂奔，還有人故意搞笑走秀，最大獎能拿到一萬元，很多參賽者，頂著高雄早上的大太陽，相當悶熱，還有恐龍在終點前跌倒，過程又搞笑又認真，場邊則是笑聲不斷，最後田徑短跑國手葉守博也驚險奪得「恐龍最速王」，他說「我就是為了恐龍路跑來的」，也完成在田徑場變裝跑步的心願。

今年2023高雄富邦馬拉松以「RUN AHEAD RUN BEYOND 向前超越 」為口號，今早7點半先進行3.5公里休閒組打頭陣起跑，明天則是重頭戲的全馬及半馬比賽，今天活動民眾以創意造型參賽，許多家長為小朋友裝扮可愛造型，第1名由揹著啤酒箱改裝的超大型十字架扮成耶穌的跑者受評審一致好評，奪得5000元獎金。而令人矚目焦點是恐龍變裝田徑賽，總共吸引100多隻大小恐龍報名參賽，參賽者穿著自行準備的恐龍裝，先在田徑場上進行熱身舞蹈，搖頭晃腦，又唱又跳的可愛模樣相當逗趣，恐龍田徑競速賽分為男女組，冠軍分別可獲得1萬元獎金，男子組由葉守博以18秒49奪冠，女子組是楊玉帆23秒43拿下第1。

高市運發局長侯尊堯表示，今年的馬拉松首度舉辦恐龍田徑創意競賽，希望帶給這座城市更多的創意和歡樂，希望明年龍年恐龍能多一點，至於他自己體驗路跑的感受他說「非常悶熱，但是特別的經驗，鼓勵大家可以來體驗看看」。

高雄市運發局今天上午首度舉辦恐龍路跑趣味田徑賽，大家還一起隨著音樂熱身，場面十分有趣。記者劉學聖／攝影
高雄市運發局今天上午首度舉辦恐龍路跑趣味田徑賽，大家還一起隨著音樂熱身，場面十分有趣。記者劉學聖／攝影
高雄市運發局今天上午首度舉辦恐龍路跑趣味田徑賽，大家還一起隨著音樂熱身。記者劉學聖／攝影
高雄市運發局今天上午首度舉辦恐龍路跑趣味田徑賽，大家還一起隨著音樂熱身。記者劉學聖／攝影

恐龍 馬拉松 高雄市

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