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屏東23間醫院固守近80萬縣民健康 未來再有新大樓與醫療基地進駐

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府於今上午在圖書館總館廣場舉辦「高齡友善照護暨在地特色醫療」博覽會，邀請67間醫療機構及醫事團體設攤，提供居民簡易醫療諮詢與衛生教育。記者張已亷／攝影
屏東縣政府於今上午在圖書館總館廣場舉辦「高齡友善照護暨在地特色醫療」博覽會，邀請67間醫療機構及醫事團體設攤，提供居民簡易醫療諮詢與衛生教育。記者張已亷／攝影

為讓民眾瞭解屏東當前的醫療資源分布狀況及照護量能，縣府於今上午在圖書館總館廣場舉辦「高齡友善照護暨在地特色醫療」博覽會，邀請67間醫療機構及醫事團體設攤，提供居民簡易醫療諮詢與衛生教育；縣長周春米表示，屏東地形狹長，人口數約80萬人，當前有23間醫院，未來將陸續建置新的醫療大樓，建構更加完善的醫療安全網。

屏東縣總人口數有79.8萬人、南北距離112公里，有9原鄉及1離島，總計有23間醫院、33鄉鎮市的衛生所及600間診所，提供縣民醫療服務，其中有6間區域醫院、14間地區醫院、3間精神專科醫院，設有6千多個病床，平均每萬人口醫生為21.1人，每名西醫師平均照護630人，每名護理人員平均照護124人。

周春米表示，屏東榮民總醫院已於去年開幕，營運滿1年，而恆春旅遊醫院醫療大樓重建，預計今年12月底營運，屏東義大醫院預計於後年6月份啟用，另部立屏東醫院及屏東基督教醫院醫療大樓新建築，也都在規畫興建中，提供民眾更舒適的就醫環境。

她指出，為反轉屏東醫療，各種醫療提升方案接連上路，包括爭取醫學中心支援計畫，強化恆春半島區域聯防機制，消防局救護車裝設12導程心電圖儀器，提早診斷搶救心肌梗塞患者，另外，屏東目前老年人口占比19.9％，下個月就達20％，即將邁入超高齡社會，現已整合8大類在宅醫療服務，建置到宅居家整合照護服務平台，由專業醫療人員評估，並轉介居家醫藥或照護服務。

為讓民眾瞭解屏東當前的醫療資源分佈狀況及照護量能，縣府於今上午在圖書館總館廣場舉辦「高齡友善照護暨在地特色醫療」博覽會，邀請67間醫療機構及醫事團體設攤，提供居民簡易醫療諮詢與衛生教育。記者張已亷／攝影
為讓民眾瞭解屏東當前的醫療資源分佈狀況及照護量能，縣府於今上午在圖書館總館廣場舉辦「高齡友善照護暨在地特色醫療」博覽會，邀請67間醫療機構及醫事團體設攤，提供居民簡易醫療諮詢與衛生教育。記者張已亷／攝影
屏東縣政府於今上午在圖書館總館廣場舉辦「高齡友善照護暨在地特色醫療」博覽會，會中有縣民到場分享自身就醫情形，同時感謝醫療團隊的治療。記者張已亷／攝影
屏東縣政府於今上午在圖書館總館廣場舉辦「高齡友善照護暨在地特色醫療」博覽會，會中有縣民到場分享自身就醫情形，同時感謝醫療團隊的治療。記者張已亷／攝影
屏東縣政府於今上午在圖書館總館廣場舉辦「高齡友善照護暨在地特色醫療」博覽會，縣內老年人口占總人口數19.9％，即將邁入超高齡社會，長照處也到現場擺攤，提供民眾長照諮詢與傳遞高齡友善資訊。記者張已亷／攝影
屏東縣政府於今上午在圖書館總館廣場舉辦「高齡友善照護暨在地特色醫療」博覽會，縣內老年人口占總人口數19.9％，即將邁入超高齡社會，長照處也到現場擺攤，提供民眾長照諮詢與傳遞高齡友善資訊。記者張已亷／攝影

屏東縣 衛生所 恆春 周春米

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