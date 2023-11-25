屏東23間醫院固守近80萬縣民健康 未來再有新大樓與醫療基地進駐

為讓民眾瞭解屏東當前的醫療資源分布狀況及照護量能，縣府於今上午在圖書館總館廣場舉辦「高齡友善照護暨在地特色醫療」博覽會，邀請67間醫療機構及醫事團體設攤，提供居民簡易醫療諮詢與衛生教育；縣長周春米表示，屏東地形狹長，人口數約80萬人，當前有23間醫院，未來將陸續建置新的醫療大樓，建構更加完善的醫療安全網。

屏東縣總人口數有79.8萬人、南北距離112公里，有9原鄉及1離島，總計有23間醫院、33鄉鎮市的衛生所及600間診所，提供縣民醫療服務，其中有6間區域醫院、14間地區醫院、3間精神專科醫院，設有6千多個病床，平均每萬人口醫生為21.1人，每名西醫師平均照護630人，每名護理人員平均照護124人。

周春米表示，屏東榮民總醫院已於去年開幕，營運滿1年，而恆春旅遊醫院醫療大樓重建，預計今年12月底營運，屏東義大醫院預計於後年6月份啟用，另部立屏東醫院及屏東基督教醫院醫療大樓新建築，也都在規畫興建中，提供民眾更舒適的就醫環境。