聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄九如陸橋明起拆除 警方籲人車改道
高雄市九如陸橋因應高雄鐵路地下化後，市府訂明天拆除，警方規畫派警、義交，全天候執行在施工區域管制交通，引導人車改走附近替代道路。
九如陸在1976年興建完成，橫跨愛河及鐵路，橋梁長度達624公尺，橋寬20公尺，是成為銜接三民區中都地區與鼓山區內惟地區的重要通道。因應高雄鐵路地下化，陸橋拆除工程，目前除了九如橋、中華一路與翠華路口的中華陸橋尚未拆除，其他陸橋已先後拆除。
高雄市工務局原訂明天凌晨開始拆除九如橋，但因明天上午有富邦馬拉松路跑活動，九如橋拆除工程將在路跑活動結束後動工拆除改建平面道路，預定2026年完工通車。
高雄市警局今天表示，配合九如陸橋施工，警規畫全天候管制周邊道路，並引導人車改走替代道路。
高雄市警交通大隊表示，明天凌晨零時便對九如橋啟動「封橋」，由交管人員視狀況，由鼓山區往三民區方向開放1車道供民眾通行。
警方規畫，明天下午3時起，至12月3日封閉九如橋兩端通路，禁止人車通行，再按工程進度封閉九如路與翠華路等工程周邊道路、12月27日至明年3月20日拆除愛河段原陸橋，禁止人車進入。
警方呼籲，九如橋施工期間，請民眾提前利用中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等替代道路通行，並請遵循警、義交指揮通行，維護交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言