快訊

藍白拖柯文哲政治信用破產、不分區缺亮點 民眾黨憂雙輸

飛鼠男滑翔20秒「遭飛機空中斬首」！ 飛行員被判過失致死

金馬獎前傳捷報 吳慷仁「富都青年」再獲一帝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄九如陸橋明起拆除 警方籲人車改道

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄九如路橋明天起動工拆除，警方請民眾改走替代道路。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄九如路橋明天起動工拆除，警方請民眾改走替代道路。圖／高雄市警交通大隊提供

高雄市九如陸橋因應高雄鐵路地下化後，市府訂明天拆除，警方規畫派警、義交，全天候執行在施工區域管制交通，引導人車改走附近替代道路

九如陸在1976年興建完成，橫跨愛河及鐵路，橋梁長度達624公尺，橋寬20公尺，是成為銜接三民區中都地區與鼓山區內惟地區的重要通道。因應高雄鐵路地下化，陸橋拆除工程，目前除了九如橋、中華一路與翠華路口的中華陸橋尚未拆除，其他陸橋已先後拆除。

高雄市工務局原訂明天凌晨開始拆除九如橋，但因明天上午有富邦馬拉松路跑活動，九如橋拆除工程將在路跑活動結束後動工拆除改建平面道路，預定2026年完工通車。

高雄市警局今天表示，配合九如陸橋施工，警規畫全天候管制周邊道路，並引導人車改走替代道路。

高雄市警交通大隊表示，明天凌晨零時便對九如橋啟動「封橋」，由交管人員視狀況，由鼓山區往三民區方向開放1車道供民眾通行。

警方規畫，明天下午3時起，至12月3日封閉九如橋兩端通路，禁止人車通行，再按工程進度封閉九如路與翠華路等工程周邊道路、12月27日至明年3月20日拆除愛河段原陸橋，禁止人車進入。

警方呼籲，九如橋施工期間，請民眾提前利用中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等替代道路通行，並請遵循警、義交指揮通行，維護交通安全。

高雄九如路橋明天起動工拆除，警方請民眾改走替代道路。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄九如路橋明天起動工拆除，警方請民眾改走替代道路。圖／高雄市警交通大隊提供

高雄市 替代道路 愛河

延伸閱讀

高雄跨年16組卡司曝光 玖壹壹、韋禮安接力嗨翻夢時代

影／高雄民宅前6缸孔雀魚憑空消失 真相大白讓飼主只能苦笑

影／高雄清晨兩車嚴重對撞 駕駛一度受困釀1傷1命危

高雄藍白合破局？林義迪最後一刻登記參選 民眾黨曾尹儷震驚

相關新聞

高雄九如陸橋明起拆除 警方籲人車改道

高雄市九如陸橋因應高雄鐵路地下化後，市府訂明天拆除，警方規畫派警、義交，全天候執行在施工區域管制交通，引導人車改走附近替...

大港盃咖啡國際交流賽高手駕到 今明兩天咖啡喝到飽

「大港盃咖啡國際交流賽暨嘉年華」暌違3年，今、明兩在高雄舊左營國中公園登場，現場搬來8台世界級咖啡烘焙機，邀80名選手使...

好市多高雄店將遷 擬設加油站惹議

高雄好市多「高雄店」將自中華路遷至特貿七80期重劃區，議員湯詠瑜昨就法令、環保等層面反對賣場兼營加油站。她主張高雄亞灣區...

陳揆視察南迴拓寬 拚2028年通車

台9線南迴公路是連繫屏東、台東和西部走廊交通幹道，公路局拓寬工程從2019年12月起陸續完工通車，「最後一哩路」的屏縣獅...

屏東「粉紅世界」 點燈迎耶誕

「屏東聖誕節」邁入第7年，縣長周春米昨晚點燈，今年以「粉紅世界」為主題，12組巨型燈飾妝點百年屏東公園至明年1月1日，椰...

老人慰助金擬改發酒 金門議長：別貿然實施

金門縣政府在定期會提案擬從明年起，65歲以上的老人慰助金，改發酒或在地消費券，引起金門縣議長洪允典在總質詢時指出，縣府應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。