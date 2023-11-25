高雄九如陸橋明起拆除 警方籲人車改道

高雄市九如陸橋因應高雄鐵路地下化後，市府訂明天拆除，警方規畫派警、義交，全天候執行在施工區域管制交通，引導人車改走附近替代道路。

九如陸在1976年興建完成，橫跨愛河及鐵路，橋梁長度達624公尺，橋寬20公尺，是成為銜接三民區中都地區與鼓山區內惟地區的重要通道。因應高雄鐵路地下化，陸橋拆除工程，目前除了九如橋、中華一路與翠華路口的中華陸橋尚未拆除，其他陸橋已先後拆除。

高雄市工務局原訂明天凌晨開始拆除九如橋，但因明天上午有富邦馬拉松路跑活動，九如橋拆除工程將在路跑活動結束後動工拆除改建平面道路，預定2026年完工通車。

高雄市警局今天表示，配合九如陸橋施工，警規畫全天候管制周邊道路，並引導人車改走替代道路。

高雄市警交通大隊表示，明天凌晨零時便對九如橋啟動「封橋」，由交管人員視狀況，由鼓山區往三民區方向開放1車道供民眾通行。

警方規畫，明天下午3時起，至12月3日封閉九如橋兩端通路，禁止人車通行，再按工程進度封閉九如路與翠華路等工程周邊道路、12月27日至明年3月20日拆除愛河段原陸橋，禁止人車進入。