陳揆視察南迴拓寬 拚2028年通車

台9線南迴公路是連繫屏東、台東和西部走廊交通幹道，公路局拓寬工程從2019年12月起陸續完工通車，「最後一哩路」的屏縣獅子鄉雙流至新路段，行政院本月核定經費，院長陳建仁昨天視察，並指示盡快在2028年通車；屏東縣長周春米當面籲請縮短國道10延伸屏北、高屏第2快速道路和屏南快速道路的工程期程。

南迴公路由台東市至屏東縣枋山鄉楓港，銜接台1線，長100.7公里，為提供雙東快速安全路廊，公路局分段執行拓寬改善雙向四車道計畫，公路局副局長林聰利說，獅子鄉雙流至新路段長7.2公里，是南迴公路拓寬「最後一哩路」，今年3月通過環評，行政院日前核定57.61億元工程費，採兩段隧道截彎取直，完工後較過去縮短40分鐘。陳建仁說，完工後提供雙東間快速安全運輸廊帶，未來執行加強與鄉親溝通。

縣長周春米藉著陳建仁視察南迴改工程機會，籲請縮短重大交通建設期程，她說，屏東南北狹長，完善交通網路很重要，高屏二快進入二階環評與綜合規畫，建請交通部加快腳步，盼今年底前完成環評。屏北國道10號延伸至新威大橋第一工程已發包，年底動工，邀院長出席。

屏南居民爭取多年屏南快速道路，周春米說，可行性評估報告已報交通部審查，已確定路廊，南迴公路3年前陸續拓寬後，往台東與屏東車潮增，假日常造成台1線枋山至枋寮段壅塞，有盡速施作必要，盼明年初能通過可行性評估。