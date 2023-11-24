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高雄夢時代跨年卡司公布 陳其邁：熱情有活力

中央社／ 高雄24日電
高雄市政府22日宣布12月31日跨年晚會在夢時代登場，倒數後將施放240秒花火。跨年活動首度結合耶誕節活動，中央公園將有20公尺高的耶誕樹，並結合市集、商圈優惠券等。（高雄市政府提供）
高雄市政府22日宣布12月31日跨年晚會在夢時代登場，倒數後將施放240秒花火。跨年活動首度結合耶誕節活動，中央公園將有20公尺高的耶誕樹，並結合市集、商圈優惠券等。（高雄市政府提供）

2024高雄夢時代跨年晚會今天公布16組卡司，包含韋禮安、孫盛希、滅火器樂團、玖壹壹等。高雄市長陳其邁說，今年高雄夢時代跨年將熱情奔放、年輕有活力，大家可拭目以待。

高雄市政府今天透過新聞稿，公布2024高雄夢時代跨年晚會16組卡司，包含韋禮安、孫盛希、鼓鼓呂思緯、Ozone、家家、滅火器樂團、洪佩瑜、康士坦的變化球、大象體操、PINK FUN、吉那罐子楊淑喻及影子計劃、玖壹壹等。

陳其邁說，今年高雄夢時代跨年邀請許多受歡迎歌手，將是最熱情奔放、年輕有活力的跨年，大家可拭目以待。高市府則表示，後續還有重量級卡司將接力公布。

今年首度登上高雄跨年舞台的本土流行饒舌樂團「玖壹壹」，正如火如荼備戰。創作歌手韋禮安將帶來新歌，孫盛希則將挑選動感歌曲與粉絲一同跨年。

還有金曲客家歌手吉那罐子主唱楊淑喻，準備以台語、客語創作的歌曲「Pretty Disco」演唱。女團PINKFUN將獻上專屬高雄的特別版演出，帶來滿滿活力。滅火器樂團也將跨年演出獨家獻給家鄉高雄。

此外，還有影子計劃及大象體操等樂團，影子計劃今年將帶來新歌演出，大象體操則是首度在高雄跨年舞台表演。康士坦的變化球樂團也是首次到高雄跨年開唱。

高市府表示，「高雄聖誕跨年嘉年華－2024高雄跨年晚會」將於12月31日晚間6時30分在夢時代登場，加上倒數後升級版240秒「亞灣跨年花火」，將讓人目不轉睛。歡迎民眾到高雄體驗聖誕跨年嘉年華，一路玩到2024。

跨年晚會 樂團 陳其邁

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