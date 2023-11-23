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澎湖天軍殿梁啟超題字楹聯 修復完成亮相

中央社／ 澎湖縣23日電

澎湖縣湖西鄉成功村的天軍殿歷史悠久，並擁有清末民初時期政治家梁啟超所題字楹聯，去年因受潮濕及蟲蛀進行修復，今天重新回到天軍殿亮相。

澎湖成功村耆老告訴中央社記者，近300年歷史的「天軍殿」，殿內梁柱分別有北洋政府時代中華民國第2任大總統徐世昌、政治家梁啟超與澎湖第1屆參議會參議長吳爾聰等3人所題字楹聯。

耆老表示，據聞其中2幅楹聯，是昭和8年（1933年）天軍殿重建時，當時港底村（現改名為成功村）的鄉親李黃海在北京任官，由澎湖當時的名人吳爾聰拜託李黃海向中華民國第2任大總統徐世昌、政治家梁啟超求字而來。

其中梁啟超的「法雨明神」楹聯因潮濕及蟲蛀，澎湖縣文化局去年向文化部爭取經費，委請「人間國寶」李秉圭與雲林科技大學文化資產維護系老師李昱進行修復，今天重新亮相，並依傳統祭儀，立於殿內。

天軍殿保有徐世昌所題字的「義勇冠三軍長坂威風豈獨一身都是膽」、「神靈昭百世遺民崇拜真教萬眾盡低頭」；梁啟超所撰「法雨洗金鞭威雄北極驅魅惟憑黑虎」、「明神護赤子澤被西瀛歸靈每托玄鴉」；以及吳爾聰書寫的「欲結佛緣豈在爐香杯酒」、「能登神道多為孝子忠臣」等楹聯。

天軍殿位於成功水庫西北方，創建時間約在清雍正年間，主祀趙府元帥恩主公，迄今有290年歷史，先後歷多次改建，香火鼎盛，是成功村的信仰中心。

澎湖縣 徐世昌

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