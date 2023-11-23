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毛孩成重要家庭成員 高市民代籲加速寵物殯葬業合法

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
毛孩是現代家庭重要成員，但全台合法寵物殯葬業僅一家，高市民代加速催生。記者王昭月／攝影
毛孩是現代家庭重要成員，但全台合法寵物殯葬業僅一家，高市民代加速催生。記者王昭月／攝影

高雄市毛孩逾30萬隻，但生命「最後一哩」卻沒有合法葬儀公司可處理，許多飼主無奈，多名議員都說，全國15歲以下人口已跟貓狗數出現黃金交叉，毛小孩現今已是家庭重要成員，高雄市好不容易催生寵物生命自治條例多年，卻仍沒有合法寵物殯葬業；陳其邁說，將請農業局從農地尋求可行性；農業局表示，高雄已有業者向農業部申請興辦。

現代人生養少，寵物成為家庭重要成員，高雄多位議員發現，許多毛孩身故後，飼主找不到合法殯葬業讓毛孩尊嚴走完最後一程。 議員黃柏霖今年10月間針對「高雄市寵物生命紀念自治條例」召開公聽會後，也在議會總質詢關心毛孩的身後事，籲市府及早訂定法規，讓飼主與業者有法可循。

黃說，全國15歲以下的人口已經跟貓狗數出現黃金交叉，高市好不容易催生出寵物生命自治條例多年，卻還無法可循。目前全台僅桃園一家合法的寵物殯葬業，盼未來第2家或第3家能設在高雄，他日民眾家中毛孩走了，不必遠送桃園處理。

議員陳玫娟說，高市登記有案犬貓高達30萬隻，一隻狗最長壽命約15歲，她家裡共養9隻長毛臘腸，已經離世的4隻她都參與葬儀，包括接毛孩遺體、寄棺、祭拜、火化進塔等，過程莊嚴，但事實上協助他們的禮儀業並不合法，他們也不忍檢舉，畢竟需依賴他們幫最愛的毛小孩完成最後一程。

陳玫娟表示，高雄第一殯儀館正值改建，先期規畫作盼能將毛孩火化、寄棺也納入，避免業者違法設置果如果實務不可行，也請民政局點殯葬用地規畫寵物園區，提供農業局興設。

高雄市長陳其邁表示，在一殯納入毛孩恐怕於法不符，目前高市已有相關自治條例，送議會審議，規範相關的葬儀，火化部分中央已修法規，此案傾向請農業局協調。農業局長張清榮說，農業部公布的寵物園區興辦計畫中有8家有意願辦，其中1家就是高雄，農業局會全力協助。

寵物 毛小孩

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