快訊

藍白郭今晚碰面？柯文哲、侯友宜競辦不同調 郭台銘返家笑而不答

宮鬥戲碼高潮迭起！OpenAI奧特曼「這特點」 恐連賈伯斯也自嘆不如

今晚有約？稱電話回應郭「整合要公開透明」 侯友宜：專家審視後3人再會面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023屏東聖誕節 打造繽紛粉紅夢境 屏東公園11/24登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影

「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日，邀請民眾一同到現場感受粉紅浪漫的聖誕節。

屏東縣府指出，今年屏東聖誕節以「繽紛粉紅夢境」為燈飾主題，12組燈飾，通往主燈「造夢廠」的「造夢大道」、閃爍幸福快樂能量「小小花園」、漫天星光點綴出「夢幻星河」、擁有神秘力量的金黃色泉水「許願池」、甜蜜繽紛的「甜蜜通道」、粉紅世界中最璀璨的「雲端星夢」、燈光沿著框架流動的「PINGTUNG」與將車水馬龍的公園路妝點成「Pink World迎賓大道」跨街燈飾。

亮燈時間從11月24日起到明年1月1日，每晚17時30分至22時，並有三區不同型袋燈光秀。

入口處的主燈「造夢廠」，每30分鐘一次燈光秀，以4層樓高的超可愛熊熊廠長為題，帶著其他小熊一起打造大家的夢想；每5分鐘展演一次的「奇幻繪畫牆」，演繹著聖誕老公公搭麋鹿雪橇送禮物的幸福畫面；每10分鐘展演一次的「床邊故事」，讓民眾體驗坐在草地上，跟松鼠、啄木鳥及貓頭鷹一起聽故事。

屏縣府表示，繽紛燈飾外，每周六、日搭配主燈秀，營造大家最期待南國飄雪場景，結合時下最夯的韓國拍貼機，以歡樂聖誕主題搭配可愛的小道具，免費提供限量拍攝，讓民眾留下美好記憶。

為增加耶誕節氛圍，今年屏東公園設置4間特色賣店，販售貝禮斯可可、馬林糖、法式鹹派、可麗露等甜蜜美食。另外還推出限量造型聖誕發光胸章紀念品、與加購造型聖誕小夜燈，數量有限，詳細資訊可到縣府官網查詢。

「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，限量紀念品造型聖誕小夜燈，加價購49元。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，限量紀念品造型聖誕小夜燈，加價購49元。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影
「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日。記者劉星君／攝影

屏東縣 燈飾 聖誕節

延伸閱讀

瑪麗亞凱莉即興「拖把歌」超好聽 聖誕金曲先登Billboard排行榜！

選舉造勢搭臨時性建物未申請 北市府：違建認定即時強拆

網形容新北耶誕城「比經期還躁鬱」 板橋居民駁：看燈飾心情好

一路嗨到年底！台北耶誕跨年總整理 精彩活動不間斷

相關新聞

2023屏東聖誕節 打造繽紛粉紅夢境 屏東公園11/24登場

「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界...

立委選戰殺紅眼 罵起台電藍綠這兩人同仇又敵愾

高雄左營區3天3次大停電，昨還一度造成漢神巨蛋百貨延後開店，對此，分別獲政黨提名，投入下屆高雄左楠區立委選舉的國民黨李眉...

獨／開宣傳車發傳單都找不到 熊貓發威找到5萬米克斯「黑黑」

一隻被動保團體救援的米克斯「黑黑」，被安置在中途之家治療，卻在9/17走失，動保團體2個多月來，在高雄街頭開宣傳車、發傳...

高雄左營發生三起停電事件 台電：加速電力系統、線路與設備更新

近日高雄市左營區發生3件停電事件，台電今（22）日表示，高雄市左營區一帶近年快速發展，用電需求亦不斷成長，台電將加速進行...

左營連續無預警停電！陳其邁怒批「不應該」 台電：深感抱歉

高雄左營近日發生3件停電事件，高雄市長陳其邁更怒批「不應該」。台電表示，高雄市左營區一帶近年快速發展，用電需求亦不斷成長...

屏中正、勝利路車禍多 汽機車時相分流試辦三周零事故

屏東市中正路與勝利路口，從2017年道安交通事故分析平台建置以來，該處路口事故風險（CBI）均名列屏東縣全縣前10名，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。