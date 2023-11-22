2023屏東聖誕節 打造繽紛粉紅夢境 屏東公園11/24登場

「2023屏東聖誕節」即將於11月24日登場，今年有12組大型精美燈飾、6項主題活動，將屏東公園打造成「全台最大粉紅世界」，還有周末限定飄雪秀，一路熱鬧至2024年1月1日，邀請民眾一同到現場感受粉紅浪漫的聖誕節。

屏東縣府指出，今年屏東聖誕節以「繽紛粉紅夢境」為燈飾主題，12組燈飾，通往主燈「造夢廠」的「造夢大道」、閃爍幸福快樂能量「小小花園」、漫天星光點綴出「夢幻星河」、擁有神秘力量的金黃色泉水「許願池」、甜蜜繽紛的「甜蜜通道」、粉紅世界中最璀璨的「雲端星夢」、燈光沿著框架流動的「PINGTUNG」與將車水馬龍的公園路妝點成「Pink World迎賓大道」跨街燈飾。

亮燈時間從11月24日起到明年1月1日，每晚17時30分至22時，並有三區不同型袋燈光秀。

入口處的主燈「造夢廠」，每30分鐘一次燈光秀，以4層樓高的超可愛熊熊廠長為題，帶著其他小熊一起打造大家的夢想；每5分鐘展演一次的「奇幻繪畫牆」，演繹著聖誕老公公搭麋鹿雪橇送禮物的幸福畫面；每10分鐘展演一次的「床邊故事」，讓民眾體驗坐在草地上，跟松鼠、啄木鳥及貓頭鷹一起聽故事。

屏縣府表示，繽紛燈飾外，每周六、日搭配主燈秀，營造大家最期待南國飄雪場景，結合時下最夯的韓國拍貼機，以歡樂聖誕主題搭配可愛的小道具，免費提供限量拍攝，讓民眾留下美好記憶。