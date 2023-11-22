屏中正、勝利路車禍多 汽機車時相分流試辦三周零事故

屏東市中正路與勝利路口，從2017年道安交通事故分析平台建置以來，該處路口事故風險（CBI）均名列屏東縣全縣前10名，其中2021年為第4名，去年更高居全縣冠軍，分析車禍原因，縣警局交通隊考量先前科技執法效果不佳，改為汽機車時相分流，試辦三周，該路口零事故，並預計從12月1日起重新啟動闖紅燈執法功能。

屏東縣警局交通隊分析，該路口車禍多為中正路汽車路口違規右轉而與同向直行機車發生右轉側撞；中正路上的汽車綠燈左轉，未注意對向直行機車而發生左轉側撞，這2類交通事故更占該路口整體交通事故達70%以上。

交通隊指出，該路口雖經2021年屏東縣道路交通安全聯繫會報研究調查，中正路採快慢分隔島布設，且植栽為大王椰子樹，未能依規定在路口25公尺內以行車視距淨空需求，將植栽降為50公分（交通部公路景觀設計規範），致車輛防禦反應時間不足，建議退縮或削切快慢車道分隔島，以取得左轉及右轉專用道的空間，進而在路段中將不同轉向的車輛分流；但此建議恐影響中正路整體景觀，決議去年11月啟用科技執法。

交通隊表示，該路口超過70%的交通事故，都涉及中正路轉向的汽車與直行的機車，事故風險居高不下，科技執法所要防治的汽車違規右轉之事故不降反增，經與學者專家反覆研議後，確認中正路道路型態無法改變，而科技執法又無法導正用路人違規習慣的前提下，決定該路口以汽、機車時間分流的方式改善。

交通隊表示，該路口汽車在快車道右轉的科技執法取締無助於事故降低，已取消該路口的汽車右轉須於前一路口駛入機慢車道的規定，並自10月30日起同步停止汽車快車道右轉的科技執法；另該路口的闖紅燈執法亦於同日同步暫停，以配合1個月宣導期。期間每日上、下班時間由屏東分局派遣員警或義交於該路口指揮疏導，養成用路人正確的用路方式，並預計112年12月1日開始就會重新啟動闖紅燈的執法功能。

縣警局交通隊表示，經統計屏東市中正路與勝利路口今年1至10月共計發生22件交通事故（14件有人受傷、8件無人傷亡），10月30日實施號誌時相調整迄今3周，該路口未發生交通事故，顯示汽機車時相分流措施初具成效。