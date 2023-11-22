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高雄捷運紅、橘線 5站名將更改

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導

高捷紅線岡山路竹延伸線明年6月通車到「岡山車站」站，高市府跨局處更名委員會，全面檢視站名後確定5站將更名，紅線楠梓加工區站更名「楠梓科技園區」站、捷運南岡山站更名「岡山高醫」站，橘線市議會站（舊址）更名「前金」站、西子灣站更名「哈瑪星」站、技擊館站更名「苓雅運動園區」站。

高捷表示，更名經費納入高捷紅線岡山路竹延伸線辦理，最快明年6月完成更名；另捷運岡山路竹延伸線總長13.08公里，共設置8車站，工程分第1階段、2A階段與2B階段。

第1階段從南岡山站往北延伸，新增一站「岡山車站」站，該路段全長1.46公里，明年6月通車。2A階段工程新增「岡山工農」站、「本洲產業園區」站、「高雄科學園區」站、「高苑科技大學」站與「南路竹」站共5站，全長7.75公里，預計116年通車。岡山路竹延伸線2B階段，從南路竹站往北延伸3.87公里，新設路竹站、大湖站，採高架車站，路線止於湖內區中山路與環球路口，已經行政院核定，預計118年通車。

岡山 高捷 捷運

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