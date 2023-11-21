高雄茂林賞蝶專車開賣即秒殺 茂管處協調增班或延長
每年冬天高雄茂林山谷總會飛來一群紫斑蝶避冬，今年茂管處為讓旅客來茂林賞蝶更方便，推出賞蝶專車，只要499元就可以有車坐有原住民風味餐吃，還附送休閒水壺，超高CP，一開賣就秒殺，正緊急協調客運業者、部落、增加名額的可能。
茂林國家風景區的「紫蝶幽谷」現象傲視全球，每年冬天茂林山谷總會飛來一群紫斑蝶避冬。為了讓國內外旅客到高雄茂林賞蝶更為便利，茂管處攜手客運及旅行社業者推出「高雄茂林賞蝶旅遊專車」，自左營高鐵站直達茂林生態公園、新威森林公園、龍頭山小長城步道及美濃民俗村。
高雄茂林賞蝶旅遊專車12月2日正式發車，每個六、日一天一班，運行10個班次，499元超優惠票價包含接駁、導覽、原民風味套餐及愛玉品嚐，茂管處更加碼贈送休閒水壺，CP值超高。11月20日一開賣隨即秒殺，茂管處原本想要協調客運業者加開專車班次，但卡在部落接待量能有限，恐難再增加名額，傾向將賞蝶專車活動延長至1月，有最新消息會立刻公佈。
茂林的「紫蝶幽谷」曾被《米其林台灣綠色指南》推薦為最高等級三星級必遊景點，希望透過這次的「高雄茂林賞蝶旅遊專車」讓民眾能來欣賞紫斑蝶的美、深度體驗高屏山麓的遼闊山景、感受原住民及客庄多元的文化氣息。
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