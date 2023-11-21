古寶挖挖哇兒童展 演武場亮相

屏東縣文化處典藏文物逾3000件，為提升典藏品文化價值與活化推廣，推出「古寶挖挖哇」兒童特展，即日起在屏東市歷史建築「演武場」展出近50件古文物，邀請親子一起挖寶、認識文物，展品包括常民物件肚兜、繡花鞋、香包、古錢幣等，以有趣觀展方式探索前人生活足跡。

文化處指出，展區規畫「錢從哪裡來？」、「房地產身分證」、「我的小兜兜」、「足下的秘密」、「我的小錢袋」、「鎖到之處都是寶」、「一包在身萬家香」等7大主題。

文化處說明，展覽結合典藏文物淵源、特色與故事，透過主題「古代寶箱」，讓學齡兒童以窺見、密探與藏私等有趣觀展方式，走入古人私密世界。

展覽設有互動體驗，為凸顯「香囊」意涵與工法，現場準備艾草等香料，讓參觀者領略氣味的神奇召喚力，還設計「益智遊戲魯班鎖」，讓觀展人探索古人木製鎖的奧秘。

文化處表示，展期昨起至明年2月14日，24日至明年1月1日夜展至晚上9時，另於12月9日、1月6日、2月3日辦3場親子體驗，歡迎大小朋友參與。