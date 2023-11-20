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2023台灣巧克力節周末屏東甜蜜登場 消費滿500元抽沖繩來回機票

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
「2023台灣巧克力節」本周六、日在屏東可可巧克力園區甜蜜登場。圖／屏東縣政府提供
「2023台灣巧克力節」本周六、日在屏東可可巧克力園區甜蜜登場。圖／屏東縣政府提供

「2023台灣巧克力節」本周六、日在屏東可可巧克力園區甜蜜登場；客務處表示，此次規畫系列活動，會場還有多款特色餐點，市集消費滿500元，即可抽最大獎「沖繩來回機票」，歡迎全台民眾到屏東品嘗不同風味的巧克力。

客務處表示，此次於戶外草皮區安排中英雙語兒童互動劇及藝文演出，在教堂區設雙語互動劇的服裝配飾，讓民眾能身歷其境扮演戲劇角色，還有農業部水保署的可可知識問答互動遊戲，另外，園區建築屋頂上更設有巧克力冰淇淋怪物等裝置藝術，讓大小朋友都能沉浸在巧克力的世界中。

市集吸引近40間來自全台的巧克力品牌，業者提供多款特色餐飲、甜點及文創商品，而屏東在地業者則安排手作巧克力餅乾和可可脂保養品體驗，讓參與的民眾能發掘巧克力的多元魅力。

客務處指出，節日規畫「入園」、「打卡」與「滿額」等3種好禮，入園前100名遊客可獲得入園禮「土然巧克力聯名可可乖乖」，若與裝置藝術拍照上傳社群平台，即可兌換每日限量的100份「打卡禮」可可造型飾品，另外，於市集消費滿5百元，即可獲得「滿額禮」抽獎機會，最大獎是沖繩來回機票。

「2023台灣巧克力節」本周六、日在屏東可可巧克力園區甜蜜登場。圖／屏東縣政府提供
「2023台灣巧克力節」本周六、日在屏東可可巧克力園區甜蜜登場。圖／屏東縣政府提供
「2023台灣巧克力節」將於本周六、日在屏東可可巧克力園區甜蜜登場。圖／屏東縣政府提供
「2023台灣巧克力節」將於本周六、日在屏東可可巧克力園區甜蜜登場。圖／屏東縣政府提供
「2023台灣巧克力節」將於本周六、日在屏東可可巧克力園區甜蜜登場。圖／屏東縣政府提供
「2023台灣巧克力節」將於本周六、日在屏東可可巧克力園區甜蜜登場。圖／屏東縣政府提供

巧克力 可可 屏東

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