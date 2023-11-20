2023台灣巧克力節周末屏東甜蜜登場 消費滿500元抽沖繩來回機票

「2023台灣巧克力節」本周六、日在屏東可可巧克力園區甜蜜登場；客務處表示，此次規畫系列活動，會場還有多款特色餐點，市集消費滿500元，即可抽最大獎「沖繩來回機票」，歡迎全台民眾到屏東品嘗不同風味的巧克力。

客務處表示，此次於戶外草皮區安排中英雙語兒童互動劇及藝文演出，在教堂區設雙語互動劇的服裝配飾，讓民眾能身歷其境扮演戲劇角色，還有農業部水保署的可可知識問答互動遊戲，另外，園區建築屋頂上更設有巧克力冰淇淋怪物等裝置藝術，讓大小朋友都能沉浸在巧克力的世界中。

市集吸引近40間來自全台的巧克力品牌，業者提供多款特色餐飲、甜點及文創商品，而屏東在地業者則安排手作巧克力餅乾和可可脂保養品體驗，讓參與的民眾能發掘巧克力的多元魅力。