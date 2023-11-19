影／冬日玩水樂！ 高雄立式划槳繞標賽愛河登場體驗SUP

「2023高雄立式划槳繞標挑戰賽」今天在愛河水域舉行，市長陳其邁、市議員林智鴻與高雄全家海神職業籃球隊成員一起體驗大型SUP板，在愛河悠哉划立漿，也邀請民眾一起來體驗。

高雄市持續推廣水域運動，2023高雄冬季愛河水域系列賽邀集全國各地愛好SUP運動的朋友參加，也鼓勵市民更親近水域活動。愛河今天很熱鬧，不少民眾穿上救生衣，體驗滑獨木舟、玩立式划槳。

市長陳其邁輕裝下水，他表示，昨天去台中天氣都非常冷，都要穿長袖，而在高雄，冬天天氣還是那麼好，冬天還是屬於高雄的，尤其愛河有很多水上活動，接下來還有龍舟的比賽，「冬天的最佳的旅遊城市當然是高雄！」

陳其邁表示，每到冬天，像日本、韓國都有很多隊伍來高雄異地訓練，遊客也非常多，特派推薦高雄的山、海、河、港，尤其愛河是高雄的地標，希望大家多來高雄旅遊體驗。