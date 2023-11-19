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影／冬日玩水樂！ 高雄立式划槳繞標賽愛河登場體驗SUP

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（前右）在愛河體驗立式划槳。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右）在愛河體驗立式划槳。記者徐如宜／攝影

「2023高雄立式划槳繞標挑戰賽」今天在愛河水域舉行，市長陳其邁、市議員林智鴻與高雄全家海神職業籃球隊成員一起體驗大型SUP板，在愛河悠哉划立漿，也邀請民眾一起來體驗。

高雄市持續推廣水域運動，2023高雄冬季愛河水域系列賽邀集全國各地愛好SUP運動的朋友參加，也鼓勵市民更親近水域活動。愛河今天很熱鬧，不少民眾穿上救生衣，體驗滑獨木舟、玩立式划槳。

市長陳其邁輕裝下水，他表示，昨天去台中天氣都非常冷，都要穿長袖，而在高雄，冬天天氣還是那麼好，冬天還是屬於高雄的，尤其愛河有很多水上活動，接下來還有龍舟的比賽，「冬天的最佳的旅遊城市當然是高雄！」

陳其邁表示，每到冬天，像日本、韓國都有很多隊伍來高雄異地訓練，遊客也非常多，特派推薦高雄的山、海、河、港，尤其愛河是高雄的地標，希望大家多來高雄旅遊體驗。

運發局舉辦2023高雄冬季愛河水域系列賽，今天在中正陸橋至五福陸橋間的愛河水域，有立式划槳繞標挑戰賽。12月1日至3日在高雄音樂館前愛河水域，還有高雄城市盃國際龍舟，邀請民眾參與觀賽。

民眾在愛河體驗獨木舟及立式划槳。記者徐如宜／攝影
民眾在愛河體驗獨木舟及立式划槳。記者徐如宜／攝影
民眾在愛河體驗立式划槳。記者徐如宜／攝影
民眾在愛河體驗立式划槳。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右）在愛河體驗立式划槳。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右）在愛河體驗立式划槳。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右）在愛河體驗立式划槳。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右）在愛河體驗立式划槳。記者徐如宜／攝影

愛河 陳其邁

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