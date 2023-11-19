影／金酒杯接力賽開跑 以「酒」接力與創意服裝超吸睛

由金門酒廠主辦的「第一屆金酒杯路跑▪接力賽」活動，在今天清晨熱鬧開跑，吸引金門在地與台灣跑者約2千多人參賽，賽事的最大亮點，就是5.8K三人接力競賽，隊友們在交棒前必須啜飲一口精釀啤酒，相當有趣，另外還有創意造型賽，有酒瓶裝、打草裝、旗袍裝等紛紛都出籠，現場歡笑聲不斷，大家也相約明年再見。

這場金門首場以接力進行的路跑賽事，包括金門酒廠總經理丁丞康、金門縣政府副縣長李文良都各自組隊，挑戰3人接力賽；立法委員陳玉珍、金門縣財政處長陳國庭、教育處長孫麗琪、觀光處長李銘培、金門防衛指揮部指揮官李定中、金門縣酒類商業同業公會理事長吳則雄也都到場感受接力路跑的活力，同時更邀請到啦啦隊應援女神中素有「浮誇甜心」稱號的謝凱蒂，為選手加油領跑。

金門酒廠董事長吳昆璋在致詞時表示，金酒杯第一屆的辦理就受到跑者廣泛的討論，也是國內首度以金門精釀啤酒來組成三人接力的賽事，希望在賽事挑戰過程選手都能盡興與盡力，期許每位選手以及參賽隊伍都能獲得最佳成績。

5.8K接力組的第一棒選手於7時30分準時鳴槍起跑，大家奮力向前衝，賽事最亮點之一季就是5.8K三人接力競賽組，前10名加總高達35萬元價值獎勵酒品，全台接力賽最高額獎勵的今年第一名的隊伍是來自基隆的溫連忠、楊宏舜、林晨皓組團的「好馬長跑隊」，該隊伍以20分2.94秒的三人加總成績取得第一名的榮耀，獲得金門酒廠提供10萬元的等值酒品作為獎勵。

賽事另一組別為個人3.8K休閒組，由凱蒂擔任領跑，凱蒂表示，她是首度參加金門酒廠舉辦的路跑，氛圍跟一般賽事很不同，光是空氣中就彌漫著一股金門在地的人情味與酒香味，跑起來也特別有精神特別舒服；各個組別選手完賽後，不但有代表光榮完賽的獎牌，金門酒廠更送給年滿18歲選手，人手一瓶為了本場賽事特別打造的完賽紀念酒，並貼心設計了可重複使用的環保酒套讓選手輕鬆“袋”著走。