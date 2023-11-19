鹽埕老宅改建成青創據點 工程師開咖啡館推音樂展演

高雄市鹽埕區新樂街上有棟80年老房子，由三個品牌共同承租，將老屋賦予新生命。其中獲高市府青年局青創補助的「Koou coffee」，負責人黃偉倫原本是工程師，偶然間迷上咖啡館文化，一頭栽進咖啡的世界裡，又因獨到的音樂品味，店內擺設絕佳音響設備，11月20至26日將舉辦音響品牌的音樂展演，邀請民眾聆聽。

「Koou coffee」為老宅改建的二樓，與一樓門面的「屋物清酒」、中庭的「一苜植栽」共同承租。三個年輕人一起將80年老房子變成自己喜歡的模樣，三個品牌共生也成為鹽埕街廓中獨特的風景。咖啡廳原本叫做「nook」（英文「角落」之意），因品牌名稱已被註冊而將字母上下翻轉改名為「Koou」（音同「酷」），既承襲了nook的初衷，又因為翻轉意涵，也有了迎向未來的寓意。

黃偉倫期許自己打造的「酷」地方，能成為顧客在偌大城市中一個安放身心的角落。販賣品項包含咖啡、甜點以及特調，咖啡豆則來自澳洲墨爾本，乾淨又富有味覺層次的手沖單品，能喝到日曬、水洗、黃蜜等處理方式。

除了品嘗咖啡外，「Koou coffee」還有音樂主題活動，有DJ表演帶來聽覺體驗的「Vibe Selector」系列，符合營業至晚上11點的夜間咖啡廳形象；另外還有挖掘生活品味的「Monday Koou」系列，透過食物分享激盪出不一樣的火花。11月20日至26日的咖啡音樂派對，安排與知名音響品牌合作的導聆活動，請來全台各地優秀的音樂人為樂迷展演。

「Koou coffee」是黃偉倫的第二家店，他表示，青創補助對她來說是很重要的助力，沒有這筆資金很難靠自己的力量創立這樣的店，謝謝青年局幫助年輕人跨越那道鴻溝完成目標。