衛武營戶外露營活動萬人朝聖！ 專家展示超奢華露營車

高雄衛武營這周末舉辦大型戶外野營活動「Wild Wild 野生活」，不但展示國內外眾多豪華露營設備、帳篷與露營車，更有美食市集和演唱會，昨晚是歌手南西肯恩、葛西瓦、小宇宋念宇及畢書盡演唱，今晚則是持修及彭佳慧等人，高雄觀光局長高閔琳表示，活動今年擴大舉辦，民眾能在城市中「放肆玩野」。

高閔琳表示，「Wild Wild 野生活」現場結合美食、露營裝備、戶外體驗、親子探索、主題講座、達人技能示範及音樂演唱，不但有40家美食品牌及多元風格餐車，草地上15頂風格帳蓬、28個裝備選物品牌及16台露營車也開放遊客參觀拍照，吸引大批人潮。

「Wild Wild 野生活」昨日下午兩點開始由吉他演唱及教練帶領民眾進行拳擊有氧，晚上有歌手南西肯恩、葛西瓦、小宇宋念宇及畢書盡演唱，今天還有陳華、陳忻玥、持修及彭佳慧等歌手接力表演。