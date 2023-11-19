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衛武營戶外露營活動萬人朝聖！ 專家展示超奢華露營車

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
「Wild Wild 野生活」現場結合美食、露營裝備、戶外體驗、親子探索、主題講座、達人技能示範及音樂演唱。圖／高雄市觀光局提供
「Wild Wild 野生活」現場結合美食、露營裝備、戶外體驗、親子探索、主題講座、達人技能示範及音樂演唱。圖／高雄市觀光局提供

高雄衛武營這周末舉辦大型戶外野營活動「Wild Wild 野生活」，不但展示國內外眾多豪華露營設備、帳篷與露營車，更有美食市集和演唱會，昨晚是歌手南西肯恩、葛西瓦、小宇宋念宇及畢書盡演唱，今晚則是持修及彭佳慧等人，高雄觀光局長高閔琳表示，活動今年擴大舉辦，民眾能在城市中「放肆玩野」。

高閔琳表示，「Wild Wild 野生活」現場結合美食、露營裝備、戶外體驗、親子探索、主題講座、達人技能示範及音樂演唱，不但有40家美食品牌及多元風格餐車，草地上15頂風格帳蓬、28個裝備選物品牌及16台露營車也開放遊客參觀拍照，吸引大批人潮。

「Wild Wild 野生活」昨日下午兩點開始由吉他演唱及教練帶領民眾進行拳擊有氧，晚上有歌手南西肯恩、葛西瓦、小宇宋念宇及畢書盡演唱，今天還有陳華、陳忻玥、持修及彭佳慧等歌手接力表演。

高閔琳補充，「Wild Wild 野生活」包括適合親子體驗的木工手作DIY、用紙箱及顏料自由創作的五感探索彩繪派對，以及現場展示各類兩棲類、爬蟲類等生物的「蝌蚪池塘」。喜愛戶外運動的朋友，可以在衛武營體驗湖上獨木舟、sup立槳、高空滑索與走繩等，此外還有一日獵人、新手露營等達人講座，傳授釣魚、鍛刀、野坎及篝火教學。

「Wild Wild 野生活」現場結合美食、露營裝備、戶外體驗、親子探索、主題講座、達人技能示範及音樂演唱。圖／高雄市觀光局提供
「Wild Wild 野生活」現場結合美食、露營裝備、戶外體驗、親子探索、主題講座、達人技能示範及音樂演唱。圖／高雄市觀光局提供

露營 美食 高閔琳

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