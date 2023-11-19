國家劇院級表演進駐屏東 文化平權巡演嗨爆國境之南
文化部「文化平權巡演─庄頭劇場藝日限定」列車昨天駛至屏東縣恆春鎮，由去年參與「兩廳院藝術出走」的阮劇團，聯手多個表演團隊在恆春西門廣場和石牌公園演出，阮劇團特別打造「我是天王星」升級版，創作四句聯向恆春民謠致敬，並加入與現場觀眾互動橋段，加上阿緱囝仔人聲樂團、新古典室內樂團、圓劇團、蒂摩爾古薪舞集、泰武古謠傳唱輪番登場，嗨爆國境之南。
文化部政務次長李靜慧說，文化部以「文化平權」為核心理念，比照國家劇院的規格推動「庄頭劇場」，邀請台灣品牌隊及TAIWAN TOP團隊演出，期盼讓生活在台灣的每一個人，都可以很輕鬆地走進劇場；已巡演7個場次，包括台東海邊、埔里的山上，再前進屏東恆春古城，深入在地生活圈，今年最後3場次將於下月陸續在新竹、彰化、宜蘭登場。
阮劇團「我是天王星」男主角由影視雙棲藝人黃鐙輝飾演，女主角則由金曲歌后江惠儀擔任，與三金得主蔡振南同台飆演技且大展歌喉。精緻的外台演出，原創台式混搭龐克歌舞劇，帶領民眾沉浸1950年代風靡全台的歌仔戲風華，透過耳熟能詳的台語搖滾與抒情金曲串接全劇，同時創作四句聯向恆春民謠致敬，讓民眾的情緒點燃到最高點。
下午由屏東縣在地及特邀的5個優秀表演團隊，阿緱囝仔人聲樂團、新古典室內樂團、圓劇團、蒂摩爾古薪舞集、泰武古謠傳唱上陣；作品榮獲2022世界劇場設計展肯定、參與2023布拉格PQ劇場四年展的新古典室內樂團說，這次演出秉持著團隊近年主張「城市空間即是文化劇場」的概念，希望藉由分享音樂的美好，帶給屏東民眾幸福與歡樂，以及外來遊客與藝術不期而遇的驚喜，實踐文化部「庄頭即劇場」的推廣美意。
庄頭劇場也邀請街頭藝人搏鬥兄弟、彭韋翰、錢冠宇、黃孟凡、雜耍小霸王張竣凱，帶來雜耍、特技技巧、小丑、砌磚、椅子頂、鐵環、雜耍帽、晃管、扯鈴、雨傘滾球等各式才藝，讓在場民眾驚呼連連，成功傳達在地人文藝術的多樣性，並以街頭展演形式帶動整體活動的藝術氣息。
活動以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」為主軸，兩度參與庄頭市集的文創攤商Gogo39bus，是由兩位男生運用台南在地布料及創作材料，以手做縫紉創意髮飾、襪子娃娃。Gogo39bus表示，期望將各地的藝術、人文、表演與在地特色手作，深入每個鄉鎮，用更多元的展演方式，在各場活動中，讓文化的種子，播種、灌溉。
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