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恆春漂浮城牆 缺乏維護成危橋

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東恆春古城「漂浮城牆」採原木和鋼架串聯環城動線，獲建築園冶獎成人氣旅遊亮點，但現在已經因為風化腐朽斷裂形成危橋。記者潘欣中／攝影
屏東恆春古城「漂浮城牆」採原木和鋼架串聯環城動線，獲建築園冶獎成人氣旅遊亮點，但現在已經因為風化腐朽斷裂形成危橋。記者潘欣中／攝影

恆春古城歷經歲月洗禮成斷垣殘壁，屏東縣府11年前將恆春國中段城牆採原木和鋼架，打造「漂浮城牆」空橋型式串聯環城動線，獲建築園冶獎成人氣旅遊亮點，不料現在木質風化腐朽斷裂成危橋而封閉，居民批維護管理落漆。恆春鎮公所說，復原經費龐大，近日先針對橋體步道安全進行整修。

有143年歷史的恆春古城，是全台唯一4座城門完整保存的國定古蹟，縣府逐年修復城門及城牆，由於恆春國中操場段城牆全部被截斷，為讓環城動線完整並分離遊客，設計「漂浮城牆」營造輕量化和鏤空的視覺效果，避免遊客干擾學生上課。

整修完工後，天橋LED燈柱全打開，整座鏤空牆像是漂浮在空中，不僅是居民散步好去處，也吸引遊客和結婚新人拍照，充滿現代感，獲園冶獎肯定。

「沒想到缺乏後續維護管理，已成了危橋！」恆春鎮南門里民陳國弘說，城牆未見公部門維護管理，先是熄燈，最後也不敵風雨摧殘，原木風化腐朽斷裂，美橋變成人見人怕的危橋。

縣府指出，11年前向交通部爭取3億元魅力據點計畫，完工後已將「漂浮城牆」及綠美化等公共設施移交鎮公所管理，此段非既有古城牆，已請公所改善橋體步道安全。

恆春鎮長尤史經說，安全問題是當務之急，目前已封閉出入口，另恆春古城主管單位是文化部，公所已向文資局提出400萬元整修計畫，先展開步道整修。

恆春 屏東縣 國定古蹟

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