左營眷村活化 「海軍不如空軍?」

高市左營海軍眷村活化進程牛步化，高雄市議員李眉蓁批高市府「講了一畚箕，做沒半湯匙」，指隔鄰屏東勝利新村爭取中央投入7億改造，如今商機蓬勃，反觀高雄海軍眷村卻無動靜，部分商家連Google都可能找不路！同樣是將軍村，難不成「海軍不如空軍」。市長陳其邁表示，左營眷村已評估公辦都更，年底應能啟動招商。

屏東勝利新村與崇仁新村百棟空軍眷舍於2007年公告為歷史建築，縣府2010年起推動眷村建築修復活化計畫，2017年爭取到「再造歷史場域計畫」前瞻預算，現有近百商家進駐，昔日老眷村蛻變為耀眼文化觀光品牌，是眷村活化成功案例。屏縣文化處長吳明榮分享活化祕訣，指先「復舊如舊」，保留眷舍歷史紋理，再導入產業活絡經濟，招商則以在地屏東特產及文化特色創意為先，讓遊客產生共鳴，進而成為屏東的「城市名片」。

「難道海軍不如空軍」議員李眉蓁說，左營海軍眷村2010年登錄為高市文化景觀，保存近千戶，文化局採「以住代護」方式活化，但進展龜速，如今9成以上眷戶待修，反觀屏東勝利新村爭取到文化部7億經費，活化成全台最大日式軍官聚落。

李批評，市府曾允諾多元配套，保留眷村最大文化景觀、拓寬道路，補充公設、創造多贏，但13年來進展緩慢，令人質疑行政怠惰。左營眷村緊臨演唱會人潮爆表的世運主場館，若能盡速活化，有舒適的商家可逛，相信能帶動高雄經濟。

市府祕書長郭添貴說，海軍眷村產權屬軍方，勝利新村隸屬屏縣府，高市府經持續與軍方討論，部分已獲共識，很快就能啟動招商。市長陳其邁說，左營眷村相當龐大，過去財務計畫都不具可行性，今年改採公辦都更，以容積移轉鼓勵興建商辦、住宅，收益再用來挹注眷村活化的財源，大部分里長都贊成，很快會看到結果。