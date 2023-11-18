四重溪溫泉季 地方嘆少連結

屏東縣車城四重溪和牡丹旭海溫泉區，打造燈海夜景，宛若置身閃耀星海夜空，縣府今年請藝術家團隊融入在地元素和音樂，縣長周春米昨晚點燈，宣告四重溪溫泉季展開至明年2月29日，但地方文化人嘆仍「欠一味」，缺少在地歷史人文元素。

四重溪因早期居民步行需經4道蜿蜒溪流，故稱四重溪，日治時期就是泡湯勝地，曾與北投、陽明山、台南關仔嶺並列「台灣四大名湯」，日本皇室宣仁親王曾到此度蜜月泡湯，後因軟硬體建築跟不上時代又地處偏遠，曾沒落長達半世紀；縣府10年前起投入數億逐年改造溫泉公園，打造燈飾夜景、辦系列活動，委外經營業者去年引進與水豚互動「卡比園區」，近4個月創下60萬旅遊人次紀錄。

縣府今年燈飾夜景跳脫以往，將「群山環繞、溫泉和溪水」的特色融入，讓遊客探索土地、泉水和陽光的記憶，搭配市集、郵輪巴士、路跑和看電影等系列活動。

「少了在地人文歷史元素，可惜！」恆春半島文史工作者念吉成說，縣府年年用心辦溫泉季，今年燈區透過藝術融入在地文化元素，但過於意象，遊客不知歷史沿革和人文故事，人潮散去，沒有和在地連結的心情悸動，可透過老照片展和導覽傳達。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，大型活動連結在地歷史人文故事，才能走得長遠，車城四重溪和牡丹旭海都在落山風風景特定區範圍，且都在199縣道，鄰近「牡丹社事件」導覽解說團隊已啟動，請青年創旅基地策劃團隊，將四重溪歷史人文故事納入文化觀光導讀，豐富遊程。