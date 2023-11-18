議員諷高市府 把馬路當提款機

高雄市議員李雅靜昨質詢指，鳳山區多處路段路肩竟比汽機車道寬，標線不明致不少駕駛人動輒被檢舉開罰，她實地觀察1小時內約有90輛違規，挖坑讓市民跳，把馬路當提款機。另市長陳其邁3年任內交通罰款達68億元，今年違規罰款歲入預算竟拉到20億，罰款未專款專用改善道安，市長陳其邁請李給時間，允諾改善標線問題。

李雅靜昨帶一頂特製「皇冠」到總質詢會場，指市長陳其邁3年任內，交通罰款高達68億，比前市長陳菊任內48億罰更多，堪稱「完勝」可以封冠。

李雅靜質詢時秀出鳳山區中山、光遠路口照片，詢問局處首長是否看出異狀，僅交通局長張淑娟回應是標線出問題。李雅靜說，五甲三路等多處路段，汽機車標線混沌不明，路肩竟比汽機車道寬，汽車直行在慢車道沒打方向燈，就被檢舉開罰，被汽車逼到路肩的機車，也因違規被罰，根本是「道路提款機，應全面盤點改善」

她說，陳其邁任內至今年9月累積罰款收入逾68億元，今年違規罰款歲入預算編到20億，道路標線問題沒改善，陷民眾於被檢舉風險。陳其邁答詢時尷尬說，「議員今天很漂亮」，但李未買帳。陳其邁事後表示，他會根據建議，改善道路標線，但需要時間，也要求警方處理罰單時須更嚴謹，並澄清，交通罰款冠軍是新北。

李雅靜批113年高市交通違規罰鍰編列20億元，市府交通局表示，根據直轄市、縣（市）政府分配罰鍰收入，應至少提撥12%作為交通執法與交通安全改善經費，提升交通相關改善經費由2.66億元增加至3.38億元，比例16.92%，可作為113年改善道路交通品質、新增路口號誌及標線打造友善人行環境、維護道路交通安全執法設備及宣導等用途。明年裁罰收入編列交通局與其他五都一樣都增加，高雄編列額度是六都中第四。