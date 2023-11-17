屋頂曬咖啡跌落…屏霧台前鄉長杜傳過世 享壽80歲

屏東縣霧台鄉魯凱民族議會副主席、曾擔任兩屆霧台鄉長、1屆縣議員、退休校長杜傳驚傳過世，享壽80歲，族人震驚哀慟。杜傳昨上午10點多在霧台家中1樓屋頂曬咖啡豆時跌落，送醫急救宣告不治。

80歲杜傳年輕時原住民長跑健將，從事教職，擔任霧台國小校長，校長退休後，當選兩任霧台鄉長、1屆縣議員，之後長期專注魯凱族文化研究，成為文史工作者，協助教育處編撰魯凱族本位課程教材、霧台鄉公所2019出版「魯凱人名釋義」，杜傳擔任作者，此書是台灣原住民族首部關於人名系統的專書。

杜傳是霧台鄉魯凱族，也是霧台國小畢業生，當時是屏東縣唯一的魯凱族校長，他對魯凱族文化傳承有很深的使命感，他擔任霧台國小校長時，為了留住學生，每天往返山路接送學童上下課。

杜傳擔任兩屆霧台鄉長，積極發展觀光，闢建魯凱族文物館、岩板巷，將原住民部落與文化觀光結合，杜傳更成為部落「超級推銷員」，經常主動遊客解說鄉內的文化特色。杜傳之後當選過一屆議員。

「杜傳等於跟霧台劃上等號」，原民立委伍麗華不捨說，杜傳擔任霧台國小校長時治校嚴謹，學生人數達到巔峰，屏東縣運時，霧台鄉學生們在運動項目更是叱吒屏東縣。杜傳擔任鄉長時，奠定基督造鄉，霧台鄉環境乾淨整潔，杜傳長老要做就做到最好。

杜傳是家中長子，杜傳的胞弟是霧台鄉前鄉長杜正吉，現為伍麗華服務處主任，伍麗華說，杜傳長老前幾天在幫她助講時，特別交代她有兩個未完任務，原住民自治、部落公法人，部落會議主席要賦予法定定位，代表對部落尊重。

據了解，80歲杜傳16日上午10點多，在霧台家中一樓屋頂曬咖啡跌落，當場發現趕緊送醫急救不治，警方今下午相驗。