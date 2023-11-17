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高雄罰款收入預算年年增 交通局：明年編20億元六都排第四

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市議員李雅靜今質詢時戴上皇冠，指出高雄市政府罰款收入預算年年提高。圖／翻攝自高雄市議會直播
高市議員李雅靜今質詢時戴上皇冠，指出高雄市政府罰款收入預算年年提高。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市議員李雅靜今天總質詢時頭戴「皇冠」質詢指出，高雄市政府罰款收入預算年年提高，從市長陳其邁任內到今年9月，累積罰款收入逾60億元，頭上這頂皇冠就是要頒給市長，因為市長開罰奪冠。陳其邁說，罰款收入第一名是新北市。高市交通局說，明年高雄交通違規罰鍰編列20億元，編列額度是六都排名第四。

高市府交通局表示，近年來行政院基於交通安全考量，就道路交通管理處罰條例修訂，相繼加重相關重大交通違規項目罰鍰，因交通違規罰鍰提高，相對將增加罰鍰收入。明年裁罰收入編列交通局與其他五都都一樣增加，編列額度是六都排名第四。

交通局指出，近年來處罰條例重大違規陸續修正加重違規罰鍰，如酒駕違規最高罰鍰提高至12萬元、拒絕酒測、毒駕罰鍰18萬元，並針對累犯再加重其罰鍰；無照駕駛累犯罰鍰由原1萬2000元提高至2萬4000元、未停讓行人罰鍰由原3600元提高至6000元等。

交通局參考2020年至2022年交通違規罰鍰收入平均決算數24.29億元估計，2024年編列罰鍰收入20億元，約佔近3年違規罰鍰收入平均決算數82%。以新北市2022年度交通違規罰鍰收入決算數核實編列、收入為六都第一來說，高雄市也依實際狀況核實編列，並無高估的情形。

交通局指出，警察執法並非為了取締而取締，而是為了保障守法用路人的交通權益，以維持交通秩序、確保交通安全。相關交通違規罰鍰收入，依據直轄市、縣（市）政府分配的罰鍰收入，應至少提撥百分之十二作為交通執法與交通安全改善經費，2024年編列的交通安全相關改善經費也較今年2.66億元增加約7200萬元，總共3.38億元，比例16.92%。

交通局表示，將持續加強道路交通安全改善，透過宣導、教育、工程及執法，降低交通事故的發生。今年1至10月車禍死亡人數較去年1至10月減少30人；另今年因車禍受傷人數較去年同期減少1361人，交通局將繼續努力精進道安作為，以共同提升用路人道路安全。

交通違規 高雄市 陳其邁 議員 李雅靜

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