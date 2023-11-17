高市衛生局稽查美食外送平台 1件冬瓜茶檢出腸桿菌科不符規定

高雄市衛生局在今年8月1日至10月31日啟動美食外送平台稽查專案，按中央規定稽查美食外送平台合作的110家餐飲業、25名外送服務員及抽驗38件食品。衛生局說，其中彌陀區安樂路的「食客嘗鮮」的冬瓜茶檢出腸桿菌科不符規定，經限期改善後再次抽驗與規定相符。

衛生局說，這次稽查110家餐飲業的查核項目，包含網頁揭露牛豬原料原產地、食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、產品責任險、逾期食品等項，其中6家業者食品良好衛生規範準則不符規定，經限期改正後複查合格。

衛生局表示，這次抽驗38件高風險食品，包含飲品30件、冰品3件、沙拉2件、涼拌食品1件、餐盒2件，檢驗食品中微生物衛生標準，其中彌陀區安樂路「食客嘗鮮」的冬瓜茶，在腸桿菌科、沙門氏桿菌檢驗不符規定，經限期改善後再次抽驗與規定相符。

衛生局也對25名外送服務員（Uber eat、Foodpanda、餐飲業）進行查核，查核項目包含外送箱清潔、手部衛生、外送餐點包裝是否破損、內容物溢出等，查核結果皆符合食品良好衛生規範（GHP）準則規定。