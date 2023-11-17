聽新聞
test
0:00 / 0:00

儲能場緊鄰住家、加油站 林邊鎮安村抗議

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣林邊鄉鎮安村民昨到縣府拉布條抗議，反對儲能場進入社區，更質疑黑箱作業，村長謝坤霖氣地說，儲能場緊鄰住家與加油站，就像小型不定時炸彈。且業者施工前未完成土地變更程序，違規施工。屏東縣政府回應，業者有無「偷跑」，會嚴正調查，嚴格把關。

林邊鄉鎮安村民不滿與儲能場為鄰，逾50人前往屏縣府抗議，布條寫著「反對儲能場進入社區」、「罔顧民意黑箱作業」，縣議員周碧雲、羅平道、黃盈裕等人到場聲援，周說，業者一開始是申請升壓站，後來卻變儲能場，大家很擔心。

「儲能場設在中正路大馬路旁，升壓站設儲能設備有爆炸危險」，鎮安村長謝坤霖說，儲能系統本身具電化學反應，起火不易撲滅，村民更害怕高伏特電流危害身體健康，每天活在恐懼中，且儲能用地在施工前未完成土地變更程序，根本「偷跑」。

屏東縣府表示，能源業者未完成土地變更就施工，違法區域計畫法，可裁處6萬到30萬罰鍰，目前辦理裁處作業中。能源業者發聲明指出，案場離鎮安村400公尺，遠離加油站，符合中央規定的安全範圍，此案與村民溝通至少10次，近期會再邀工研院等第三方公正人與村民召開公聽會。業者強調，此案經中央核准，所有程序均照規定辦理，疏漏的行政程序，會積極補件。

屏東縣政府 加油站

延伸閱讀

遭屏縣林邊鄉村民抗議 儲能業者：案場完全合規、會再與村民溝通

公廁滿意評比高鐵最佳 台鐵、超市、宗教場域待改善

儲能場設加油站、住家旁 屏縣林邊鄉村民怒縣府前抗議

影／公廁評比結果出爐！高鐵最讚 機關學校、台鐵敬陪末座

相關新聞

高雄推數位市民卡 服務卻卡卡

高雄市政府去年9月推「高雄數位市民卡」，宣稱包辦市民生活大小事，但議員發現，市民卡標榜智能，進1999服務系統卻答非所問...

儲能場緊鄰住家、加油站 林邊鎮安村抗議

屏東縣林邊鄉鎮安村民昨到縣府拉布條抗議，反對儲能場進入社區，更質疑黑箱作業，村長謝坤霖氣地說，儲能場緊鄰住家與加油站，就...

300箱魚餌報銷 澎湖漁民批報關遭刁難

有「海中白金」之稱的土魠魚將洄游澎湖，漁民會買皮刀魚當餌釣土魠，但有漁民指控，在台南買300箱皮刀魚，卻遭海巡逐箱清點，...

澎湖海膽抽檢出鎘含量 縣府明年加強抽檢

衛福部食藥署今天公布國內市售食品重金屬含量監測結果，發現澎湖抽樣的3件海膽，檢出含可能致癌的鎘含量，澎湖縣農漁局最快於明...

中華姓氏文教基金會捐高檔救護車給金門 市價近500萬

財團法人中華文化姓氏文教發展基金會將捐贈一部價值493萬元救護車給金門縣消防局，供緊急救護使用，因車體打造及整裝約需1年...

遭屏縣林邊鄉村民抗議 儲能業者：案場完全合規、會再與村民溝通

屏東縣林邊鄉鎮安村民今搭遊覽車到屏東縣府抗議，指稱業者在施工前未完成土地變更程序，違規施工。遭指的寶晶能源所屬城市發展電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。