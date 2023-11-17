儲能場緊鄰住家、加油站 林邊鎮安村抗議

屏東縣林邊鄉鎮安村民昨到縣府拉布條抗議，反對儲能場進入社區，更質疑黑箱作業，村長謝坤霖氣地說，儲能場緊鄰住家與加油站，就像小型不定時炸彈。且業者施工前未完成土地變更程序，違規施工。屏東縣政府回應，業者有無「偷跑」，會嚴正調查，嚴格把關。

林邊鄉鎮安村民不滿與儲能場為鄰，逾50人前往屏縣府抗議，布條寫著「反對儲能場進入社區」、「罔顧民意黑箱作業」，縣議員周碧雲、羅平道、黃盈裕等人到場聲援，周說，業者一開始是申請升壓站，後來卻變儲能場，大家很擔心。

「儲能場設在中正路大馬路旁，升壓站設儲能設備有爆炸危險」，鎮安村長謝坤霖說，儲能系統本身具電化學反應，起火不易撲滅，村民更害怕高伏特電流危害身體健康，每天活在恐懼中，且儲能用地在施工前未完成土地變更程序，根本「偷跑」。

屏東縣府表示，能源業者未完成土地變更就施工，違法區域計畫法，可裁處6萬到30萬罰鍰，目前辦理裁處作業中。能源業者發聲明指出，案場離鎮安村400公尺，遠離加油站，符合中央規定的安全範圍，此案與村民溝通至少10次，近期會再邀工研院等第三方公正人與村民召開公聽會。業者強調，此案經中央核准，所有程序均照規定辦理，疏漏的行政程序，會積極補件。