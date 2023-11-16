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澎湖海膽抽檢出鎘含量 縣府明年加強抽檢

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖海膽經食藥署抽檢出鎘含量，澎湖縣府計畫明年加強海膽抽檢。圖／澎湖縣政府提供
澎湖海膽經食藥署抽檢出鎘含量，澎湖縣府計畫明年加強海膽抽檢。圖／澎湖縣政府提供

衛福部食藥署今天公布國內市售食品重金屬含量監測結果，發現澎湖抽樣的3件海膽，檢出含可能致癌的鎘含量，澎湖縣農漁局最快於明年海膽產季，抽驗海膽產品，查明是當地出產或混充進口。

據了解，食藥署今天公布市售食品重金屬含量監測結果，抽樣219件產品，其中3件海膽、1件旗魚魚排，檢出重金屬鎘含量超標，其中對澎湖縣抽樣的2件海膽、1件馬糞海膽，檢出鎘含量為0.4至0.7ppm（百萬分之一濃度），超過標準值0.3ppm。

漁業署立即通知澎湖縣農漁局，加強每年度執行的水產品重金屬監測計畫。據悉，澎湖縣農漁局計畫明年7月至9月海膽採捕汛期，將加強重金屬抽驗，查明經檢出鎘含量的海膽，是澎湖產出或者國外混充進口。

在4件水產動物類方面，在澎湖縣抽樣的2件海膽、1件馬糞海膽，檢出鎘含量為0.4至0.7ppm（百萬分之一濃度），超過標準值0.3ppm，以及在新竹縣抽樣的1件白肉旗魚魚排，檢出鎘含量0.15ppm，也高於標準值0.05ppm，均為台灣業者捕撈產品。

澎湖縣 海膽 食藥署 抽驗 超標

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