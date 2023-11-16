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高雄苓雅區今早電燈閃爍 台電查到原因...中油整治土壤挖到電纜跳脫

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中油高雄煉油廠區在進行土壤整治作業，今早開挖土壤時，不慎挖到特高壓電纜。記者王勇超／攝影
中油高雄煉油廠區在進行土壤整治作業，今早開挖土壤時，不慎挖到特高壓電纜。記者王勇超／攝影

高雄市苓雅區今天上午9時許，有多戶民眾發現家中電燈閃爍、電壓不穩。台電高屏區處說，經查是中油高雄煉油廠區在進行土壤整治作業，開挖時不慎挖到特高壓電纜，導致線路跳脫，瞬間造成高雄市區的用戶供電不穩，但未造成用戶停電

中油高雄煉油廠舊址，未來將轉型為楠梓產業園區，高雄市政府新工處正針對中油高雄煉油廠舊址進行土壤整治，預計2026年底完工。

中油表示，今天上午高市府新工處在高雄煉油廠舊址進行土壤整治，挖到電纜線，須由新工處說明。

高市府新工處表示，今天早上工作人員進行土壤整治作業時，不慎挖到廠區內的電纜管線，新工處第一時間已通知台電進行現地會勘，由於挖到的是廠區內的電纜線，未造成廠區外用戶停電，新工處會請工作人員進行修復。

高雄市政府新工處正針對中油高雄煉油廠舊址進行土壤整治，預計2026年底完工。記者王勇超／攝影
高雄市政府新工處正針對中油高雄煉油廠舊址進行土壤整治，預計2026年底完工。記者王勇超／攝影

中油 高雄市 停電

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