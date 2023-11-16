內惟藝術中心「走入樂團」聽14新曲 融入交響樂國樂

高雄內惟藝術中心大廳音響裝置作品再推新曲，14首全新曲目由高雄市交響樂團及高雄市國樂團，與法國音場設計暨聲學藝術家阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）共同錄製。

高雄市政府文化局發布新聞稿表示，「Learprint內惟聲響實驗-65聲道的交響體驗」從1月展出至今，已累計超過4萬2000人次入場體驗；全新14首曲目已上線展演，邀請民眾一起走入全亞洲第1個展演現場，感受身處樂團之間的聆聽體驗。

市府文化局長王文翠表示，阿蘭．馮榭在2013年高雄春天藝術節草地音樂會受邀擔任成音師後，於2016年開啟聲響實驗的跨國合作，當時錄製15首樂曲，但沒有適合展演場館；直至今年1月，終於落腳全新完工啟用的內惟藝術中心，高雄也成為亞洲第1個展演的城市。

王文翠表示，高雄擁有國際級的交響樂團及國樂團，透過這個作品讓更多民眾欣賞兩樂團頂尖演出細節；而走入樂團之間的全新聆聽樂曲方式，也回應內惟藝術中心成立要打破傳統藝術殿堂的觀展框架，其作品精神與中心理念不謀而合。

阿蘭．馮榭表示，2007年在土魯斯市國家交響樂團進行排練時，來回穿梭於各樂器之間所清晰感知到的聽覺經驗與坐在台下聆聽的感覺非常不同，希望能把這樣獨有的經驗分享，讓民眾也能親自體驗；作品名稱「l'ear print」意思是「l'empreinte de l'oreil」即「耳朵的足跡」。

內惟藝術中心說明，全新登場的「LEARPRINT內惟聲響實驗」升級版14首新曲目，交響樂曲展現獨奏的炫技樂音及磅礡交響樂極限，國樂曲目更聚焦在台灣文化，收錄今年第34屆傳藝金曲獎獲「最佳專輯製作人獎」的「搜神尋妖玩樂趣」專輯曲目。

內惟藝術中心表示，有長輩天天每天入館欣賞，原本不聽交響樂，也因為這件作品喜歡上交響樂；已失智十餘年的長輩精神狀態變好，長輩女兒向工作人員道謝。

Learprint聲響實驗2.0新曲即日起上線，每天開館後11時20分起，每20分鐘播放一場次，最後一場為晚上8時40分，每天共29場次輪播。