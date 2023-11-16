快訊

藍白合讓步太多？柯文哲：看過數字 「民調一直領先」

我的購物車很「清真」？東南亞發起抵制以色列運動

拜習會雙方「取得真正進展」 一次掌握美中會談重點講了哪些

內惟藝術中心「走入樂團」聽14新曲 融入交響樂國樂

中央社／ 高雄16日電

高雄內惟藝術中心大廳音響裝置作品再推新曲，14首全新曲目由高雄市交響樂團及高雄市國樂團，與法國音場設計暨聲學藝術家阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）共同錄製。

高雄市政府文化局發布新聞稿表示，「Learprint內惟聲響實驗-65聲道的交響體驗」從1月展出至今，已累計超過4萬2000人次入場體驗；全新14首曲目已上線展演，邀請民眾一起走入全亞洲第1個展演現場，感受身處樂團之間的聆聽體驗。

市府文化局長王文翠表示，阿蘭．馮榭在2013年高雄春天藝術節草地音樂會受邀擔任成音師後，於2016年開啟聲響實驗的跨國合作，當時錄製15首樂曲，但沒有適合展演場館；直至今年1月，終於落腳全新完工啟用的內惟藝術中心，高雄也成為亞洲第1個展演的城市。

王文翠表示，高雄擁有國際級的交響樂團及國樂團，透過這個作品讓更多民眾欣賞兩樂團頂尖演出細節；而走入樂團之間的全新聆聽樂曲方式，也回應內惟藝術中心成立要打破傳統藝術殿堂的觀展框架，其作品精神與中心理念不謀而合。

阿蘭．馮榭表示，2007年在土魯斯市國家交響樂團進行排練時，來回穿梭於各樂器之間所清晰感知到的聽覺經驗與坐在台下聆聽的感覺非常不同，希望能把這樣獨有的經驗分享，讓民眾也能親自體驗；作品名稱「l'ear print」意思是「l'empreinte de l'oreil」即「耳朵的足跡」。

內惟藝術中心說明，全新登場的「LEARPRINT內惟聲響實驗」升級版14首新曲目，交響樂曲展現獨奏的炫技樂音及磅礡交響樂極限，國樂曲目更聚焦在台灣文化，收錄今年第34屆傳藝金曲獎獲「最佳專輯製作人獎」的「搜神尋妖玩樂趣」專輯曲目。

內惟藝術中心表示，有長輩天天每天入館欣賞，原本不聽交響樂，也因為這件作品喜歡上交響樂；已失智十餘年的長輩精神狀態變好，長輩女兒向工作人員道謝。

Learprint聲響實驗2.0新曲即日起上線，每天開館後11時20分起，每20分鐘播放一場次，最後一場為晚上8時40分，每天共29場次輪播。

交響樂團 國樂 高雄市

延伸閱讀

4.2萬人次體驗 內惟藝術中心Learprint聲響實驗出新曲

2023高雄農漁好市集 年度壓軸場次 11月10日至21日於漢神巨蛋百貨登場

銀髮出道從製造走向創造！ 國際鋼雕藝術節高齡創作驚豔

棧2庫旗山車站文資修復再利用吸引遊客 文化部評鑑獲獎

相關新聞

澎湖漁民300箱魚餌報銷！批安平港報關遭刁難 澎縣府回應了

澎湖漁民開船到台南安平港，要載回300箱皮刀魚當餌料，不料卻遭海巡及漁業署人員刁難，逐箱清點導致皮刀魚退冰腐壞，損失超過...

屏東公園共融遊戲場啟用…議員批鴿糞多 籲縣府重視

百年歷史屏東公園共融遊戲場前天啟用，但縣議員批評公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，呼籲縣府重視...

毒品查獲量為去年8倍 民代批高市毒防局像「花瓶」

國民黨高市議員鍾易仲今早總質詢，指高市查獲毒品量較去年同期增加8倍，質疑高市毒品防制局成效有如「花瓶」，籲高市府應比照國...

影／「屏東多向度」 飽覽國境之南人文風情與美景

屏東縣政府近年推出多部形象影片，連續奪國際大獎肯定，更掀起旅遊跟風，縣府延續熱潮，推出2023年全新年度形象影片「屏東多...

趁月夜出海 澎湖船長透露挖「海中白金」秘訣

澎湖有漁民本月6日到台南安平港購買3000公斤皮刀魚，要帶回七美當釣土魠的餌料，卻遭到海巡人員逐箱檢查，導致退冰腐壞損失...

屏東創意廣告節6強入圍角逐首獎50萬元 預測首獎抽好禮

2023屏東創意廣告節決選影片出爐，歷經1個多月的徵件募集，參賽作品共125件，最後6組團隊脫穎而出，由業界資深導演進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。