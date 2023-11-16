屏東創意廣告節6強入圍角逐首獎50萬元 預測首獎抽好禮

2023屏東創意廣告節決選影片出爐，歷經1個多月的徵件募集，參賽作品共125件，最後6組團隊脫穎而出，由業界資深導演進行為期2周專業指導，共同競逐最後首獎50萬。

縣長周春米說，「好的廣告，必須要一下就抓住觀眾目光。」把屏東的好濃縮在短短的時間，非常不容易。屏東景色、人文之美提供了最佳的影片素材，而廣告決勝的關鍵，就是要如何在取景運鏡時展現獨特思維，才能有所突破，透過創意廣告節競賽平台，讓參賽者勇於挑戰，更是辦理活動的主要精神。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年入圍作品風格多元，有戲曲類型也有搞笑劇情，團隊各自發揮專長，相映成趣，揮灑創意呈現不一樣的屏東。同時在短短的時間內以各種風格呈現屏東多樣性，有些著重在大山大海，讓鏡頭中的屏東可以美得詩情畫意、波瀾壯闊；有些作品運用日常角度，將屏東舒適宜人的生活化為最佳城市行銷，也讓評審們眼睛為之一亮。

屏東縣政府提供每組5萬元的拍攝補助金鼓勵入圍團隊，決賽期間入圍團隊將與業界導師配對指導及作品討論。本次邀請資深廣告導演吳建勳、紀倪君，帶領入圍團隊拍攝技巧、影片方向及內容調整；決選階段的影片，將會以劇情性、創意性、協調性、社會性及原創性作為評分標準，入圍團隊可朝此方向強化主題。

民眾即日起至11月26日止可至活動官網參與決賽作品的首獎預測活動，投下心目中的首獎，預測準確就有機會把特仕版防爆新型行李箱、屏東海生館雙人夜宿兩日、氣炸鍋等多項好禮帶回家。

屏東創意廣告節首獎預測網址：https://lihi.cc/mfORM。詳情屏東創意廣告節https://httpsptaf2023.com/