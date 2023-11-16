快訊

新聞眼／綠不分區風暴 賴蕭配能掩蓋威信受挫？

對抗網路巨獸！加拿大通過「線上新聞法案」分潤救媒體

早晨財經速解讀／PPI持續達標 升息結束訊號再現？2024大行情 美債迎黃金期？

屏東創意廣告節6強入圍角逐首獎50萬元 預測首獎抽好禮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民眾即日起至11月26日止到活動官網參與決賽作品的首獎預測活動，投下心目中的首獎，預測準確就有機會抽好禮。圖／屏東縣政府提供
民眾即日起至11月26日止到活動官網參與決賽作品的首獎預測活動，投下心目中的首獎，預測準確就有機會抽好禮。圖／屏東縣政府提供

2023屏東創意廣告節決選影片出爐，歷經1個多月的徵件募集，參賽作品共125件，最後6組團隊脫穎而出，由業界資深導演進行為期2周專業指導，共同競逐最後首獎50萬。

縣長周春米說，「好的廣告，必須要一下就抓住觀眾目光。」把屏東的好濃縮在短短的時間，非常不容易。屏東景色、人文之美提供了最佳的影片素材，而廣告決勝的關鍵，就是要如何在取景運鏡時展現獨特思維，才能有所突破，透過創意廣告節競賽平台，讓參賽者勇於挑戰，更是辦理活動的主要精神。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年入圍作品風格多元，有戲曲類型也有搞笑劇情，團隊各自發揮專長，相映成趣，揮灑創意呈現不一樣的屏東。同時在短短的時間內以各種風格呈現屏東多樣性，有些著重在大山大海，讓鏡頭中的屏東可以美得詩情畫意、波瀾壯闊；有些作品運用日常角度，將屏東舒適宜人的生活化為最佳城市行銷，也讓評審們眼睛為之一亮。

屏東縣政府提供每組5萬元的拍攝補助金鼓勵入圍團隊，決賽期間入圍團隊將與業界導師配對指導及作品討論。本次邀請資深廣告導演吳建勳、紀倪君，帶領入圍團隊拍攝技巧、影片方向及內容調整；決選階段的影片，將會以劇情性、創意性、協調性、社會性及原創性作為評分標準，入圍團隊可朝此方向強化主題。

民眾即日起至11月26日止可至活動官網參與決賽作品的首獎預測活動，投下心目中的首獎，預測準確就有機會把特仕版防爆新型行李箱、屏東海生館雙人夜宿兩日、氣炸鍋等多項好禮帶回家。

屏東創意廣告節首獎預測網址：https://lihi.cc/mfORM。詳情屏東創意廣告節https://httpsptaf2023.com/

屏東縣政府 廣告

延伸閱讀

2023台灣建築獎 壽山動物園、北藝大科藝館並列首獎！

屏市萬倉鐵路橋下空間改造 縣府打造時空迴廊辦活動

檢舉魔人出沒！屏東潮州警方公布鎮內檢舉熱點及重點違規

四線齊發！533億元高雄小港林園線今動工 王國材：未來將延伸到屏東

相關新聞

屏東公園共融遊戲場啟用…議員批鴿糞多 籲縣府重視

百年歷史屏東公園共融遊戲場前天啟用，但縣議員批評公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，呼籲縣府重視...

屏東創意廣告節6強入圍角逐首獎50萬元 預測首獎抽好禮

2023屏東創意廣告節決選影片出爐，歷經1個多月的徵件募集，參賽作品共125件，最後6組團隊脫穎而出，由業界資深導演進行...

廣角鏡／高雄輕軌列車測試

高雄輕軌列車預計在今年底成圓，昨早捷運局首度在C32凱旋公園站到C30科工館站進行行車測試，一輛路軌兩用車從後方推動輕軌...

臉書狂貼政令宣傳 小港機場淪中央大內宣？

行政院副院長鄭文燦前天說要花880億元提升小港機場，但小港機場臉書粉專被質疑淪為「政治宣傳工具」，頻幫中央大內宣，缺少機...

5戶變身42戶 高雄鳳山第1棟大樓型危老重建案慶完工

高雄市鳳山區第一棟大樓型危老重建案，歷時4年整合及施建，終於完工，現地原本是一棟鐵皮平房及4棟60年代興建的老舊透天厝，...

獨／卡住了！「咒術渡輪」頂端支架撞上哈瑪星景觀橋

高雄市哈瑪星漁港驚傳渡輪卡在景觀橋的意外！今天下午5時許，日本知名動漫「咒術迴戰」與高雄市輪船公司旗福一號聯名的「咒術渡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。