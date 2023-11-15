小港機場粉專淪大內宣工具 藍議員批：歪得太厲害

擅長分析產業數據的高雄iNiN公司針對台灣南北兩大機場及鄰國的首都機場粉絲專頁進行評比，發現高雄小港機場粉專頻幫政府大內宣，淪為「政治宣傳工具」，國民黨高市議員陳麗娜對此指責真的太誇張，感覺像拿全民的資來替執政黨的選情宣傳，「歪」得太厲害。

長期觀察網路輿論風向、經營網路社群的INiN指出，香港、日本成田、印尼雅加達蘇卡諾-哈達機場，近期貼文均和機場事務相關，反觀小港機場粉專內容卻大多替行政院宣揚政績，近期貼文包括「政府做你的「助」生娘娘」、「能源轉型 為台灣未來30年發展打下基礎」等，不禁讓國人疑惑，機場也淪為政治宣傳工具？

高雄市議員陳麗娜說，她看了一下桃園機場的粉專，並沒有「大內宣」情形，小港機場也是國際機場，粉專卻成了內政的宣傳工具，「太誇張了」，「這是不對的」。

陳麗娜說，國際機場的粉專應讓人家了解機場的服務內容，或如何吸引旅遊到南台灣旅遊才對，結果成了「大內宣」的工具，讓人覺得執政黨是為了選舉而宣傳，等於用了全民的工具協助自己的選情，政府這樣的作法，「歪」得太厲害，大家都要給予譴責。