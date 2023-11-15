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四重溪溫泉季超夢幻燈海來了 縣府要破去年60萬人次紀錄

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府連續第5年營造的夢幻燈飾夜景，今年以「風光」為主題打造12處沉浸式賞燈區，加上系列活動，要破去年逾60萬人次造訪紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東縣四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府連續第5年營造的夢幻燈飾夜景，今年以「風光」為主題打造12處沉浸式賞燈區，加上系列活動，要破去年逾60萬人次造訪紀錄。記者潘欣中／攝影

時序將入冬，又到了泡湯好時節，屏東縣車城鄉四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府在溫泉公園連續第5年營造的夢幻燈飾夜景，今年以「風光」為主題，結合四重溪、旭海在地及人文故事打造12處沉浸式賞燈區，小農市集、路跑、限定郵輪巴士活動外，新增親子電影院和溫泉煮蛋區，盼破去年逾60萬人次造訪紀錄。

屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，是全台最南的溫泉區，在日治時代就與北投、陽明山、關仔嶺並稱為「台灣4大名泉」的四重溪溫泉，一度沒落，縣府近年投入數億元，引用日式風格重建溫泉公園，冬季推出為期近4個月的觀光溫泉季，打造休閒溫泉村氛圍，搭配不同主題夜間燈飾和系列活動並於前年委外經營，業者去年引進讓遊客與水豚互動的「卡比園區」，遊客年年成長。

四重溪溫泉觀光發展協會理事長張正昇說，四重溪溫泉區過去因業者單打獨鬥，加上官方不重視，曾沉寂長達半個世紀，縣府12年前整建溫泉公園出現轉變，2019年台灣燈會在屏東，也在溫泉公園營造浪漫燈飾夜景，之後年年成為打卡拍照的熱點，加上有消費滿額兌換活動紀念品和優惠合作住宿等活動，人氣一年比一年旺，冬季住宿假日多滿房，已成為耀眼的溫泉觀光品牌。

縣府交通旅遊處長黃國維說，四重溪和同在199縣道上旭海溫泉區，主題燈飾年年創新，今年以在地「群山環繞、溫泉以及溪與泉水」的特色融入燈籠意象，以溫暖的亮色系代表冬日的暖陽，在標準字設計使用圖紋延伸成連續性的視覺背景，傳遞泡溫泉的療癒感受；今年持續打造友善的交通旅遊環境，除提供身心障礙朋友免費預約復康巴士接駁、50元的銅板價接駁車，還有高人氣的郵輪巴士，滿足遊客友善旅遊的心願。

屏東縣四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府連續第5年營造的夢幻燈飾夜景，今年以「風光」為主題打造12處沉浸式賞燈區，加上系列活動，要破去年逾60萬人次造訪紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東縣四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府連續第5年營造的夢幻燈飾夜景，今年以「風光」為主題打造12處沉浸式賞燈區，加上系列活動，要破去年逾60萬人次造訪紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東縣四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府連續第5年營造的夢幻燈飾夜景，今年以「風光」為主題打造12處沉浸式賞燈區，加上系列活動，要破去年逾60萬人次造訪紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東縣四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府連續第5年營造的夢幻燈飾夜景，今年以「風光」為主題打造12處沉浸式賞燈區，加上系列活動，要破去年逾60萬人次造訪紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東縣四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府連續第5年營造的夢幻燈飾夜景，今年以「風光」為主題打造12處沉浸式賞燈區，加上系列活動，要破去年逾60萬人次造訪紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東縣四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府連續第5年營造的夢幻燈飾夜景，今年以「風光」為主題打造12處沉浸式賞燈區，加上系列活動，要破去年逾60萬人次造訪紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東縣四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府連續第5年營造的夢幻燈飾夜景，今年以「風光」為主題打造12處沉浸式賞燈區，加上系列活動，要破去年逾60萬人次造訪紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東縣四重溪溫泉季將於17日晚上點燈後登場，縣府連續第5年營造的夢幻燈飾夜景，今年以「風光」為主題打造12處沉浸式賞燈區，加上系列活動，要破去年逾60萬人次造訪紀錄。記者潘欣中／攝影

溫泉季 屏東縣 燈飾

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