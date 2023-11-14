影／高雄60元吃到飽自助餐沒被吃倒 老闆曝「客人變了」：要繼續辦下去

高雄大寮一間自助餐上月底推出為期半個月午餐「60元內用吃到飽」活動，經被PO網，中午時分，店門口總是大排長龍，甚至有人夾超好夾滿，吃不完再丟掉，如今活動屆滿，老闆說，「你們報一報後，沒人敢這樣（浪費食物）了」，在還沒想出更好的方案前，內用吃到飽活動，會繼續辦下去。

李老闆是屏東人到大寮開便當店，原主力客群是大寮、大發、林園工業區的工人，一份便當75元，有一主菜與三樣配菜，因有時會賣不完，想珍惜食物，並讓當地鄉親與工人吃飽，上月底起，推出中午12點到下午1點，內用60元吃到飽活動。

後被PO網，貼出李老闆店內，餐盤堆著尖尖魚與肉的照片，指老闆太佛心只要60元，還可無限喝湯、喝飲料，意外讓這間偏僻小自助餐店暴紅，每到中午內用吃到飽時段．大排長龍，原要包便當工人，也被人龍嚇退，老闆一度失望地說「我看到人性貪婪」，並把吃到飽時段限縮在中午12點20分到下午1點。

經多家媒體報導，部分客人夾滿魚肉，吃不完又倒掉行為，李老闆今受訪說，「你們這樣報一報後，沒人敢這樣（浪費食物）了」，中午內用的人龍，也從剛開始的5、60人，到現約30多人，少了快一半。

內用吃到飽活動今天屆滿，還會在繼續辦下去嗎？李老闆說，現來內用的客人都比較會珍惜食物，很少有那種夾尖尖，吃不完再倒掉的情況，因此「60元內用吃到飽」活動將會持續進行，未來他會再想個更周全，不浪費食物又兼具照顧當地鄉親的方案。

李老闆並透露，目前內用吃到飽的客人，仍以外地客居多，而想包便當的顧客，也有默契地在早上11點多時就來買，「就暫時維持原方案，繼續辦下去。」

大寮一間便當店推出中午內用60元吃到飽，意外在網路爆紅。圖為初開辦時店前排隊用餐的人龍。圖／網友小韋597提供 在網路爆紅的大寮60元吃到飽的佛心自助餐，到中午吃到飽時段，店內擠滿用餐客人。圖／讀者陳小姐提供