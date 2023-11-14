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澎湖海上花火節 113年璀璨加倍5至8月施放4個月

中央社／ 澎湖縣14日電
澎湖國際海上花火節每年4月下旬起施放2個月，澎湖縣政府旅遊處14日宣布，2024年將自5月2日至8月底舉行，璀璨4個月，歡樂加倍。圖為2023年澎湖國際海上花火節活動盛況。中央社
澎湖國際海上花火節每年4月下旬起施放2個月，澎湖縣政府旅遊處14日宣布，2024年將自5月2日至8月底舉行，璀璨4個月，歡樂加倍。圖為2023年澎湖國際海上花火節活動盛況。中央社

澎湖觀光行銷最夯的國際海上花火節，每年4月下旬起施放2個月，澎湖縣政府旅遊處今天在議會宣布，明年登場將璀璨4個月，自5月2日至8月底止，歡樂加倍，讓國人看個過癮。

旅遊處長陳美齡今天議會進行報告時作出以上宣布，由於4月期間天氣不太穩定，因而明年國際海上花火節延至自5月2日起施放，其中5月和6月維持每週一及週四2場，7、8月則以每週五施放1場次，另外在4月18日及25日兩天各試放1場。

陳美齡表示，澎湖海上花火節已邁入第21年，每年在4月下旬施放2個月，近年分別與漫威與迪士尼100週年慶典合作，為花火節掀起最高潮，今年還創下逾50萬人次的遊客觀賞花火。

海上花火節是緣自於民國91年5月華航在澎湖外海空難，重創澎湖觀光產業，當年遊客人數銳減，華航為補償空難為澎湖帶來的觀光衝擊，遂與澎湖縣政府舉辦「千萬風情在菊島」活動，92年縣府再次與各家航空業者及飯店等各業者合作正式舉辦「第一屆2003年澎湖海上花火節」活動。

澎湖縣 花火節 空難

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