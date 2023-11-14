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銀髮出道從製造走向創造！ 國際鋼雕藝術節高齡創作驚豔

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
85歲藝術家胡達華，自創以釘子將回收鐵鋁罐釘在本板上的「釘畫」藝術，充滿巧思。記者徐如宜／攝影
85歲藝術家胡達華，自創以釘子將回收鐵鋁罐釘在本板上的「釘畫」藝術，充滿巧思。記者徐如宜／攝影

「2023高雄國際鋼雕藝術節」即日起至12月3日在駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫展出，眾多的國內外參展人中，85歲的胡達華與73歲的楊富明很受矚目，儘管沒有接受過專業的美術訓練，卻各自在退休後開始接觸創作，利用常見材料打造色彩繽紛充滿視覺張力的作品，人生從製造走向創造，展現不老創作魂。

高雄市文化局長王文翠表示，藝術創作從不受年齡侷限，今年鋼雕藝術節榮幸邀請到現年73歲的「大林蒲在地藝術家」楊富明，及85歲的「國寶級釘畫藝術家」胡達華，兩位不只創下鋼雕藝術節最高齡參展人紀錄，在退休後自發性踏入創作領域的嘗試精神更是令人激賞。他們運用隨手可得的美勞用品、鋁罐容器等，將腦海中浮現的景象化成作品，技法看似簡單卻別具風格。

來自九份，早年從事五金貿易的胡達華，退休後自創以釘子將回收鐵鋁罐釘在畫板上製成「金屬馬賽克」，從蒐集鋁罐按顏色分類到拆剪及製作，每幅作品的創作時間都超過一個月，如果鋁罐上印有「Taiwan」字樣，也會特別保留下來釘在畫作中，呈現獨特的台味風景。他挑選過去與高雄有關的作品《大船入港》、《夜遊愛河》及《木棉喜春》參展，也特別為今年鋼雕藝術節全新製作《蒸蒸大發》，呈現高雄林園工業區廠房煙囪與雲煙起伏的產業天際線。

出身高雄大林蒲的楊富明，在臨海工業區中國鋼鐵結構公司擔任焊工時，就經常服務地方宮廟，心中抱持虔誠的信仰。退休後積極參加社區美化活動，自此開啟創作之路。他將金石結合神像公仔等，搭配鋁片剪成的仙鶴、重複塗抹白膠製成的雲朵，逐漸將自家一樓由妻子經營的理髮廳，打造成獨樹一格的「仙境」樂園。

楊富明源源不絕的創作靈感，從理髮廳蔓開，將自家改造成炫目的奇幻世界，成為當地人盡皆知的「在地藝術家」，也吸引跨領域藝術家陳俊宇、倪祥以此為題材，於「鋼雕室內主題展」展出影像作品《仙境》，跟拍楊富明每天不斷升級金黃色仙境的創作片刻，以及穿梭在工業區的身影。楊富明帶來許多「仙境」中的配件與場景於展間中陳列，同時也得以看見他從製造走向創造的熱忱。高雄國際鋼雕藝術節展覽及活動資訊可上官網查詢。

退休後開始接觸創作的楊富明，利用常見材料打造色彩繽紛充滿視覺張力的藝術作品。圖／高雄市文化局提供
退休後開始接觸創作的楊富明，利用常見材料打造色彩繽紛充滿視覺張力的藝術作品。圖／高雄市文化局提供

藝術節 藝術家

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