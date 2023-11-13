怎算的？世運館容5.5萬Coldpaly稱吸8.6萬 高雄交通局給答案

英國搖滾天團Coldplay連兩天在高雄世運主場館演唱，吸數萬名粉絲朝聖，高市府今公布，昨參與Coldplay演唱會民眾達8萬6505人次，破世運主場館新高紀錄，但記者發現，世運館僅能容納5.5萬人，多出的3萬人莫非是膨風？市府交通局解釋，因有不少歌迷買不到票也在場外湊熱鬧，創新高的記錄是根據手機訊號所在地場內和場外人數計算出來的。

Coldplay連續11、12日在高雄世運主場館舉辦「Coldplay：Music Of The Spheres World Tour-delivered by DHL」世界巡迴演唱會，闊別6年再次來台演出，主辦單位理想國在官方臉書公布Coldplay2場演唱會10萬張門票一開賣，隨即在6分鐘內售完。

高市府今公布，Coldplay首日演唱會狂吸8.4萬名歌迷，超越韓國女子天團BLACKPINK，昨再突破新高紀錄共8.6萬人次，根據市府資料顯示，Coldplay首場演唱是8萬4858人，第二場是8萬6505人，合計有17萬1363人。

記者發現，高雄世運主場館僅能容納5.5萬人，但高市府官方公布數據兩場各超過8萬人，多出來的3萬人是從哪來？人數是如何計算出來？市府交通局指出，人數是透過手機訊號方式計算得知。