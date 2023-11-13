影／Coldplay高雄演唱會最終日 超越BLACKPINK 8.6萬人再破紀錄

天團Coldplay昨晚結束在世運主場館演唱，參與民眾最高人數達8萬6505人次，較前日再增加1647人，再破世運主場館紀錄，高捷並成功在88分鐘完成疏運，累計兩天下來，觀光產值總計破3.3億元，而今年1至11月，高雄已舉辦逾50場演唱會，超過80萬人次，已創超過16億觀光產值。

高捷統計，昨搭乘捷運從R17世運站往返演唱會場人數，全日超過3.2萬人次，往返高鐵左營站接駁車，總計載運1萬1800人次，較前天增加4成。Coldplay前天在高雄世運主場館演唱會狂吸8.4萬名歌迷，超越韓國女子天團BLACKPINK，昨再突破新高紀錄共8.6萬人次。

高市交通局表示，演唱會兩天以來，高雄捷運共計疏運56.5萬人次，另為分流捷運人潮，更於散場時加派接駁車計40輛，並動員警義交及各局處工作人員約1100人次，期間交通秩序良好，使疏運完成時間低於原訂目標，創下疏運新記錄。

交通局說，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，感謝樂迷朋友配合高市府疏運規劃、採取「多搭車、不開車、多走路」的作法，也感謝場域周邊居民、機關配合各項交通管制措施。

天團Coldplay昨晚在高雄世運主場館演唱會狂吸8.6萬人次歌迷，破世運主場館紀錄。記者吳慧芬／翻攝