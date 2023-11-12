高雄不只Coldplay 宇宙人林園海洋音樂單車遊開唱

Coldplay酷玩樂團昨天在北高雄熱情開唱，同一時間，在南高雄在林園海洋濕地公園，也有台灣金曲樂團「宇宙人」在「乘風而騎」單車活動上獻唱。觀光局高閔琳表示，希望以「複合式單車活動」推廣林園觀光，也吸引樂迷造訪林園。

高雄市觀光局長高閔琳、立法委員林岱樺、高雄市議員李雨庭、王耀裕議員等人齊聚林園海洋濕地公園，與上千名民眾現場聆聽金曲獎最佳樂團「宇宙人」等歌手演唱，並以騎乘單車探訪林園生態，用最永續環保的方式陪民眾度過充實的1111。

林園海洋濕地公園比鄰台灣海峽，不僅具備豐富的生態景觀，還能遠眺小琉球。觀光局高閔琳表示，本場次的乘風而騎遊程特別選在水母最佳觀賞期的冬季辦理，結合紅樹林生態保育及綠色旅遊主題，帶大家探索濕地生態與海洋美景。

本次活動特別結合海洋音樂會市集，更邀請金曲樂團「宇宙人」等至林園演唱，希望以「複合式單車活動」推廣林園觀光，也吸引樂迷造訪林園，加乘活動效益。

單車遊程由「林園紅樹林保育學會」導覽老師帶領遊客講解海洋濕地生態，觀賞「倒立水母」伸出觸手曬太陽的可愛模樣。沿途走訪中芸漁港、汕尾漁村，經高屏溪沿岸觀賞紅樹林生態，再到市境之南樹打卡拍照，看世界級的海岸景觀「方塊海」。