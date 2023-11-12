只比易開罐可樂重一點點 可樂寶寶住院9個多月後慶重生
高醫今舉辦早產兒回娘家活動，出生時僅巴掌大他們，今蹦蹦跳跳在會場慶生，其中有一位出生時僅27週又5天大的何小妹，當時體重僅688公克，因早產併發腦室內出血而後發生水腦症，經過三次腦室外引流管放置手術，以及左右側腦室腹腔引流手術，長達9個月的治療後，才出院返家。
高醫院新生兒科主任陳秀玲說，新生兒科要面對早產兒各式各樣的挑戰以及多變的疾病變化，高醫近年更引進「橫膈膜電位導管」，可及早讓早產兒脫離呼吸器，使1000公克以上的早產兒存活率超過9成，更多次成功治癒多名體重1000公克以下早產兒及重度先天性疾病的新生兒。
陳秀玲表示，今天總共有45位早產兒參加活動，包括6組雙胞胎，她都親手抱過、打針、照顧過，現場一名出生時僅23周又3天的梁小弟，出生時僅500公克，只比一瓶易開罐可樂重一點點，雙胞胎妹妹更僅有462公克，妹妹隔天早夭，他則是在高醫悉心照顧9個多月後出院，如今健康又可愛。
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