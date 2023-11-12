快訊

投信上周連15買台股 加碼的這檔讓投資人最開心

別亂點！知名訂房網站「最強信用卡詐騙」再現 達人示警：已擴散至全球

控制血糖理想零食！專家：升糖指數低、纖維量高還含健康脂肪

只比易開罐可樂重一點點 可樂寶寶住院9個多月後慶重生

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高醫今舉辦早產兒回娘家活動。記者吳慧芬／攝影
高醫今舉辦早產兒回娘家活動。記者吳慧芬／攝影

高醫今舉辦早產兒回娘家活動，出生時僅巴掌大他們，今蹦蹦跳跳在會場慶生，其中有一位出生時僅27週又5天大的何小妹，當時體重僅688公克，因早產併發腦室內出血而後發生水腦症，經過三次腦室外引流管放置手術，以及左右側腦室腹腔引流手術，長達9個月的治療後，才出院返家。

高醫院新生兒科主任陳秀玲說，新生兒科要面對早產兒各式各樣的挑戰以及多變的疾病變化，高醫近年更引進「橫膈膜電位導管」，可及早讓早產兒脫離呼吸器，使1000公克以上的早產兒存活率超過9成，更多次成功治癒多名體重1000公克以下早產兒及重度先天性疾病的新生兒。

陳秀玲表示，今天總共有45位早產兒參加活動，包括6組雙胞胎，她都親手抱過、打針、照顧過，現場一名出生時僅23周又3天的梁小弟，出生時僅500公克，只比一瓶易開罐可樂重一點點，雙胞胎妹妹更僅有462公克，妹妹隔天早夭，他則是在高醫悉心照顧9個多月後出院，如今健康又可愛。

出生時僅27週又五天大的何小妹妹(中)今天開心與爸爸媽媽一起回娘家。記者吳慧芬／翻攝
出生時僅27週又五天大的何小妹妹(中)今天開心與爸爸媽媽一起回娘家。記者吳慧芬／翻攝
梁小弟弟(中) 出生體重500公克，住院9個多月後出院返家，今也開心回高醫慶生。記者吳慧芬／翻攝
梁小弟弟(中) 出生體重500公克，住院9個多月後出院返家，今也開心回高醫慶生。記者吳慧芬／翻攝

早產 高醫 新生兒

延伸閱讀

搶救新生兒1／流產也納入 新生兒死亡率計算偏誤恐失真

搶救新生兒2／幼兒專責醫師上路 兒醫批補助太低

1111雙胞胎日 北市去年新生兒每10人就有一對雙胞胎

拉麵店冰水特別好喝？ 網曝1真相：有重生感

相關新聞

只比易開罐可樂重一點點 可樂寶寶住院9個多月後慶重生

高醫今舉辦早產兒回娘家活動，出生時僅巴掌大他們，今蹦蹦跳跳在會場慶生，其中有一位出生時僅27週又5天大的何小妹，當時體重...

COLDPLAY演唱會人潮湧入 六合夜市業績多3成

高雄市政府為國內、外COLDPLAY樂迷再推夜市優惠券，昨晚演唱會結束後人潮陸續湧入高雄商圈夜市，整體業績成長3成。六合...

高雄輕軌將成圓 市府趕工種樹 二號「龍貓隧道」成形

歷經10年施工，高雄輕軌即將路網成圓，明年元旦起試營運，輕軌先前的內惟藝術中心到美術館站，「以站就樹」設計，巧妙讓列車行...

Coldplay唱完！換高捷站長唱 候車旅客大喊安可

Coldplay酷玩樂團今、明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，今晚10時許演唱回結束時，被稱為「被捷運耽誤的歌手...

帶回海廢換家電 年餘已回收50萬噸

全球每年約800萬噸塑膠進入海洋，預測2050年海洋中塑膠重量將比魚類還多，屏東縣政府創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁...

金酒招考50人 上千人競爭

暌違10年，金酒公司招考生產線員工50名，共1362人報考，昨第一關體能測驗考搬運高粱及負重跑步，預計選出200人進入筆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。