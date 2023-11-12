快訊

投信上周連15買台股 加碼的這檔讓投資人最開心

別亂點！知名訂房網站「最強信用卡詐騙」再現 達人示警：已擴散至全球

控制血糖理想零食！專家：升糖指數低、纖維量高還含健康脂肪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

COLDPLAY演唱會人潮湧入 六合夜市業績多3成

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
COLDPLAY演唱會結束後人潮陸續湧入高雄商圈夜市，買氣大增帶動整體業績成長3成。記者蔡世偉／翻攝
COLDPLAY演唱會結束後人潮陸續湧入高雄商圈夜市，買氣大增帶動整體業績成長3成。記者蔡世偉／翻攝

高雄市政府為國內、外COLDPLAY樂迷再推夜市優惠券，昨晚演唱會結束後人潮陸續湧入高雄商圈夜市，整體業績成長3成。六合夜市主委莊其章表示，演唱會結束不到1小時，就收到滿滿的商圈夜市優惠券。

為迎接COLDPLAY開唱以及廣大的歌迷朋友，高雄市政府再推商圈也是優惠券，憑入場券或紀念票卡領取50元優惠券。六合夜市主委莊其章表示，這次配合商圈夜市優惠券活動，整體營收、人潮至少成長3成，演唱會結束不到1小時，就收到滿滿的商圈夜市優惠券。鳳山青年夜市沙威瑪王老闆說，為了迎接演唱會人潮，加倍準備高麗菜、麵包，昨天賣出沙威瑪所剩無幾。

餐酒館老闆Wewe表示，有住附近的客人領到八張商圈夜市優惠券，演唱會一結束就來消費，並透露今年高雄演唱會活動頻繁，COLDPLAY演唱會前兩個月就開始收到許多樂迷的用餐訂位。攤販、商家都希望市府繼續推出演唱會相關活動。

經發局長廖泰翔表示，高雄上半年BLACKPINK和五月天等多場演唱會發放商圈夜市優惠券的經驗，早早就安排超過百位工作同仁在7處捷運站值班，而捷運部分站點今天還會配合散場及鄰近夜市服務到凌晨12時，歡迎樂迷趕緊兌換。

沙威瑪王老闆為了迎接演唱會人潮，加倍準備食材。記者蔡世偉／翻攝
沙威瑪王老闆為了迎接演唱會人潮，加倍準備食材。記者蔡世偉／翻攝
六合夜市主委莊其章表示，這次配合COLDPLAY演唱會發商圈夜市優惠券，整體營收、人潮比以往增加3成。記者蔡世偉／翻攝
六合夜市主委莊其章表示，這次配合COLDPLAY演唱會發商圈夜市優惠券，整體營收、人潮比以往增加3成。記者蔡世偉／翻攝

六合夜市 演唱會 老闆

延伸閱讀

Sandy攜尪觀賞韋禮安演唱會 後台「3人合照」網驚：怎會兩位男人這麼像

台灣不能輸！Coldplay演唱會LED手環採回收制 日本回收率達97％

Coldplay唱完！換高捷站長唱 候車旅客大喊安可

Coldplay高雄演唱會散場 大眾運輸82分鐘完成疏運

相關新聞

只比易開罐可樂重一點點 可樂寶寶住院9個多月後慶重生

高醫今舉辦早產兒回娘家活動，出生時僅巴掌大他們，今蹦蹦跳跳在會場慶生，其中有一位出生時僅27週又5天大的何小妹，當時體重...

COLDPLAY演唱會人潮湧入 六合夜市業績多3成

高雄市政府為國內、外COLDPLAY樂迷再推夜市優惠券，昨晚演唱會結束後人潮陸續湧入高雄商圈夜市，整體業績成長3成。六合...

高雄輕軌將成圓 市府趕工種樹 二號「龍貓隧道」成形

歷經10年施工，高雄輕軌即將路網成圓，明年元旦起試營運，輕軌先前的內惟藝術中心到美術館站，「以站就樹」設計，巧妙讓列車行...

Coldplay唱完！換高捷站長唱 候車旅客大喊安可

Coldplay酷玩樂團今、明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，今晚10時許演唱回結束時，被稱為「被捷運耽誤的歌手...

帶回海廢換家電 年餘已回收50萬噸

全球每年約800萬噸塑膠進入海洋，預測2050年海洋中塑膠重量將比魚類還多，屏東縣政府創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁...

金酒招考50人 上千人競爭

暌違10年，金酒公司招考生產線員工50名，共1362人報考，昨第一關體能測驗考搬運高粱及負重跑步，預計選出200人進入筆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。