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COLDPLAY演唱會人潮湧入 六合夜市業績多3成
高雄市政府為國內、外COLDPLAY樂迷再推夜市優惠券，昨晚演唱會結束後人潮陸續湧入高雄商圈夜市，整體業績成長3成。六合夜市主委莊其章表示，演唱會結束不到1小時，就收到滿滿的商圈夜市優惠券。
為迎接COLDPLAY開唱以及廣大的歌迷朋友，高雄市政府再推商圈也是優惠券，憑入場券或紀念票卡領取50元優惠券。六合夜市主委莊其章表示，這次配合商圈夜市優惠券活動，整體營收、人潮至少成長3成，演唱會結束不到1小時，就收到滿滿的商圈夜市優惠券。鳳山青年夜市沙威瑪王老闆說，為了迎接演唱會人潮，加倍準備高麗菜、麵包，昨天賣出沙威瑪所剩無幾。
餐酒館老闆Wewe表示，有住附近的客人領到八張商圈夜市優惠券，演唱會一結束就來消費，並透露今年高雄演唱會活動頻繁，COLDPLAY演唱會前兩個月就開始收到許多樂迷的用餐訂位。攤販、商家都希望市府繼續推出演唱會相關活動。
經發局長廖泰翔表示，高雄上半年BLACKPINK和五月天等多場演唱會發放商圈夜市優惠券的經驗，早早就安排超過百位工作同仁在7處捷運站值班，而捷運部分站點今天還會配合散場及鄰近夜市服務到凌晨12時，歡迎樂迷趕緊兌換。
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