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帶回海廢換家電 年餘已回收50萬噸

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

全球每年約800萬噸塑膠進入海洋，預測2050年海洋中塑膠重量將比魚類還多，屏東縣政府創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁民帶回出海作業產生的廢棄物，可兌換屏東優質農產品做獎勵，昨表揚相關單位，也公布政策上路後，已回收逾50公噸漁船作業廢棄物。

漁民海上作業產生的廢棄物是海洋垃圾的來源之一，屏東縣府去年2月首推「海廢帶回、漁獲自肥」活動，昨在東港鎮海公園表揚協助有功的安檢所、漁民及潛海戰將。

縣長周春米說，現有1136艘環保艦隊及232名潛海戰將，感謝他們置身第一線維護海洋環境與生態，呼籲全民落實源頭減廢並減緩氣候暖化，才是維持海灘環境及海洋生態的根本方式。

獲「環保艦隊特優獎」的墾丁振隆號船長陳振隆說，他長年討海為生，以前看到海漂垃圾覺得稀鬆平常，現在若在海面看到漂浮垃圾，會特地繞去打撈上船，雖然只是小動作，只要大家肯做，影響力就很大。

環保局說明，2050年海洋中的塑膠將比魚多，海洋垃圾已威脅海洋生物生存，魚類吃下無法分解的塑膠微粒，透過食物鏈又回到人體。政策推動後，縣府請安檢所協助在漁船出港時發放綠色網袋，漁民裝袋回航通關時再秤重返還，可兌換紅豆、米等在地農產品和有環保標章的家電。

屏東縣政府 漁民 海洋垃圾

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