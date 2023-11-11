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Coldplay團隊到高雄當志工 陪伴特殊兒少上課用餐

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
Coldplay 酷玩樂團所屬團隊（穿黑色上衣者）今天上午到高雄「台灣愛與希望國際關懷協會」當志工。記者王勇超／翻攝
Coldplay 酷玩樂團所屬團隊（穿黑色上衣者）今天上午到高雄「台灣愛與希望國際關懷協會」當志工。記者王勇超／翻攝

Coldplay酷玩樂團今、明兩天即將在高雄開唱，Coldplay樂團著重環保及社會公益，每到一個國家，樂團工作團隊都會到慈善機構做志工。今天上午Coldplay 酷玩樂團所屬團隊10人，前往收容特殊兒少的高雄「台灣愛與希望國際關懷協會」當志工，陪伴20個兒童與少年上課、用餐，讓他們感受到溫馨又有意義的關懷。

台灣愛與希望國際關懷協會創辦人執行長說，「台灣愛與希望國際關懷協會」是一個不拒絕任何特殊兒少安置的協會，除了收容腦麻重殘、家暴受虐的孩童與少年，也會協助中低收入、特殊兒少家庭加強小孩的教育，提供英文學習、唱英文歌、品德教育。

鄧馨庭表示，協會中午也會提供免費的午餐讓特殊兒童、少年享用，他們每個人都可以拿瓷盤，自己選擇想吃的餐點，大家一起聊天、吃飯，讓他們感受到來自社會的溫暖。

鄧馨庭說，Coldplay酷玩樂團每到一個城市演唱，團隊成員都會在這個城市做慈善，他們認為「台灣愛與希望國際關懷協會」與樂團的理念相同，都是要讓人感受到被愛與尊重，所以今、明兩天的上午，都會來教協會的孩子講英文，跟他們做朋友，中午也會一起用餐。

Coldplay 酷玩樂團所屬團隊（穿黑色上衣者）今天上午到高雄「台灣愛與希望國際關懷協會」當志工。記者王勇超／翻攝
Coldplay 酷玩樂團所屬團隊（穿黑色上衣者）今天上午到高雄「台灣愛與希望國際關懷協會」當志工。記者王勇超／翻攝
Coldplay 酷玩樂團所屬團隊今天到高雄「台灣愛與希望國際關懷協會」當志工，中午陪伴協會收容的兒童與少年共進午餐，菜色豐盛。圖／鄧馨庭提供
Coldplay 酷玩樂團所屬團隊今天到高雄「台灣愛與希望國際關懷協會」當志工，中午陪伴協會收容的兒童與少年共進午餐，菜色豐盛。圖／鄧馨庭提供
Coldplay 酷玩樂團所屬團隊今天到高雄「台灣愛與希望國際關懷協會」當志工，中午陪伴協會收容的兒童與少年共進午餐，菜色豐盛。圖／鄧馨庭提供
Coldplay 酷玩樂團所屬團隊今天到高雄「台灣愛與希望國際關懷協會」當志工，中午陪伴協會收容的兒童與少年共進午餐，菜色豐盛。圖／鄧馨庭提供

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