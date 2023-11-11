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屏東洋蔥育苗新招 抗極端氣候

聯合報／ 記者潘欣中蔡世偉／連線報導
小犬颱風挾帶狂風侵襲恆春半島，恆春大坪頂機械化栽植的洋蔥穴盤苗安然無恙。圖／恆春鎮農會提供
小犬颱風挾帶狂風侵襲恆春半島，恆春大坪頂機械化栽植的洋蔥穴盤苗安然無恙。圖／恆春鎮農會提供

屏東恆春半島是洋蔥生產重鎮，受缺工、氣候變遷衝擊，今年種植面積創下歷史新低；高雄美濃盛產的紅豆，今年則因雨季過長，耕作面積縮減近半，農民收益嚴重縮水。高雄農業改良場為此針對高屏地區大宗農作進行計畫性研究，試找解方，因應缺工等棘手問題，除輔導農友轉型機械化，也導入育苗新技術，扭轉情勢。

屏東恆春半島生產的洋蔥，全盛時期多達800公頃，產量占全國過半，近年受氣候、土壤劣化和農村人口老化影響，老洋蔥農不是退休、休耕就是轉作，種植面積僅386公頃，創歷史新低。

恆春農會總幹事林順和說，9月下旬洋蔥育苗季節，最怕強風豪雨，過去洋蔥須尋找地勢高、避風、含砂量高田區育苗，今年偕農改場在大坪頂引進機械化栽植洋蔥穴盤育苗，安然挺過小犬驚人狂風，傳統蔥苗場幾乎全軍覆沒，農糧署南區分署長陳立儀說，躲過強風關鍵技術就在穩固的穴盤育苗上，未來希望建立SOP推廣。

高雄農業改良場分場長黃祥益說，氣候變遷造成農作損害，可用土壤改良、肥料、益牛菌和人工設施等方式改善。農改場目前針對恆春半島洋蔥、枋山愛文芒果、林邊蓮霧、萬丹紅豆、高雄大寮玉荷包等農產進行計畫性研究；像恆春洋蔥由官民聯手轉型機械化並導入育苗新技術，是有機會扭轉的。

洋蔥 恆春

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