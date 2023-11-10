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屏縣獲贈百萬消防機器人 周春米：明年編2億多元精進設備

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
金利食安公司今聯合其他企業，捐贈1台要價約5百萬的消防機器人予屏二分隊，該機器人具備優越射水能力、遙控距離及強大拖曳能力，搭載紅外線偵測鏡頭、5用氣體偵測警報器及遠端監看功能。圖／屏東縣政府提供
金利食安公司今聯合其他企業，捐贈1台要價約5百萬的消防機器人予屏二分隊，該機器人具備優越射水能力、遙控距離及強大拖曳能力，搭載紅外線偵測鏡頭、5用氣體偵測警報器及遠端監看功能。圖／屏東縣政府提供

屏東消防局繼上個月獲贈2輛化學消防車後，金利食安公司今再聯合其他企業，捐贈1台要價約5百萬的消防機器人予屏二分隊，加入守護鄰近工業區及民眾的任務；縣長周春米表示，明年消防裝備預算預算提高至2億多元，同時向中央爭取經費，並會記取明揚大火事件的教訓，加強相關單位與部門間的連結，因應未來高科技與高風險場區。

金利食安科技股份有限公司董事長廖日興、國際扶輪3510地區助理總監董家誠、建東精工有限公司董事長林弘杰等人，今到屏東縣消防局第一大隊屏東第二分隊，向明揚大火英勇犧牲的消防英雄們致上最高敬意，並捐贈新式消防機器人，由縣長周春米代表受贈，並回贈感謝狀表達感謝。

周春米表示，此次獲贈的機器人為建東精工有限公司研發製造，是台灣第1台智慧聯網消防機器人，具備優越的射水能力、遙控距離及強大拖曳能力，搭載紅外線偵測鏡頭、5用氣體偵測警報器及遠端監看等功能，減少消防員暴露於爆炸、濃煙或缺氧等危機環境，降低警、消搶救風險。

消防局長李彬正表示，消防機器人搭載可見光及紅外線熱顯像鏡頭，可偵測溫度範圍為負20度至550度，還可遠端尋找受困者，並能偵測一氧化碳、硫化氫和有機揮發物等有害氣體，更能在災難現場預發爆炸警示，保護消防員的安全，另能透過智慧連網，將災難現場的資訊傳達至指揮平台，提供多點遠端監看和指揮官決策依據，提升救災效能。

屏東消防局繼上個月獲贈2輛化學消防車後，金利食安公司今再聯合其他企業，捐贈1台要價約5百萬的消防機器人予屏二分隊，加入守護鄰近工業區及民眾的任務。圖／屏東縣政府提供
屏東消防局繼上個月獲贈2輛化學消防車後，金利食安公司今再聯合其他企業，捐贈1台要價約5百萬的消防機器人予屏二分隊，加入守護鄰近工業區及民眾的任務。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 周春米 消防員

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