屏縣獲贈百萬消防機器人 周春米：明年編2億多元精進設備
屏東消防局繼上個月獲贈2輛化學消防車後，金利食安公司今再聯合其他企業，捐贈1台要價約5百萬的消防機器人予屏二分隊，加入守護鄰近工業區及民眾的任務；縣長周春米表示，明年消防裝備預算預算提高至2億多元，同時向中央爭取經費，並會記取明揚大火事件的教訓，加強相關單位與部門間的連結，因應未來高科技與高風險場區。
金利食安科技股份有限公司董事長廖日興、國際扶輪3510地區助理總監董家誠、建東精工有限公司董事長林弘杰等人，今到屏東縣消防局第一大隊屏東第二分隊，向明揚大火英勇犧牲的消防英雄們致上最高敬意，並捐贈新式消防機器人，由縣長周春米代表受贈，並回贈感謝狀表達感謝。
周春米表示，此次獲贈的機器人為建東精工有限公司研發製造，是台灣第1台智慧聯網消防機器人，具備優越的射水能力、遙控距離及強大拖曳能力，搭載紅外線偵測鏡頭、5用氣體偵測警報器及遠端監看等功能，減少消防員暴露於爆炸、濃煙或缺氧等危機環境，降低警、消搶救風險。
消防局長李彬正表示，消防機器人搭載可見光及紅外線熱顯像鏡頭，可偵測溫度範圍為負20度至550度，還可遠端尋找受困者，並能偵測一氧化碳、硫化氫和有機揮發物等有害氣體，更能在災難現場預發爆炸警示，保護消防員的安全，另能透過智慧連網，將災難現場的資訊傳達至指揮平台，提供多點遠端監看和指揮官決策依據，提升救災效能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言