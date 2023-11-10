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企業捐消防機器人 周春米：降低警消搶救風險

中央社／ 屏東縣10日電

為有效提升救災效能，金利食安科技股份有限公司捐贈消防機器人給屏東縣政府，搭載紅外線偵測鏡頭、五用氣體偵測警報器及遠端監看，縣長周春米表示，降低警消搶救風險

周春米致詞表示，金利食安公司捐贈建東精工有限公司研發製造的台灣第1台智慧聯網消防機器人，有優越的射水能力、遙控距離及強大拖曳能力，並可搭載紅外線偵測鏡頭、五用氣體偵測警報器及遠端監看，可使消防人員減少暴露爆炸、濃煙與缺氧等危機環境，降低警消危險場域搶救風險。

周春米指出，經過明揚大火事件，相關單位與部門應更緊密連結，才能因應未來AI高科技與高風險場區。在設備上，除了消防署長年預算編列外，縣府明年預算上提高裝備經費至新台幣2億多元。感謝近期各界對於消防弟兄的關懷及捐贈設備，會好好珍惜並化悲傷為力量，再度勇敢肩負起照顧鄉親的責任。

金利食安科技股份有限公司董事長廖日興表示，有感於消防弟兄經常水裡來火裡去，為表達感謝，捐贈智慧聯網消防機器人是最新型的消防機器，希望給消防弟兄最好的機器設備外，也能保護在地鄉親安全。

屏東消防局代理局長李彬正說，消防機器人搭載可見光及紅外線熱顯像鏡頭，可偵測溫度範圍為攝氏零下20度至550度，甚至可遠端尋找受困者，並有五用氣體偵測警報器，可偵測一氧化碳、硫化氫和VOC有機揮發氣體等有害氣體，在災難現場可能發生爆炸前預發警示，保護消防人員的安全。

消防局提及，消防機器人更能透過4G IOT智慧連網，將災難現場的資訊傳達至指揮平台，提供多點的遠端監看和指揮官決策依據，大幅提升消防救災工作能力。

屏東縣政府 食安 風險

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