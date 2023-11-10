高雄擬修改生育津貼辦法 增「同婚繼親家庭」申請資格

高雄市議會日前要求社會局修改生育津貼發給辦法，社會局長謝琍琍今赴議會報告修正重點，除了修改延長申請期限為1年，更增加「同婚繼親家庭」的申請津貼資格，該案今日經議會同意後，將在市府法規會中審議，並在市政會議中討論後，最後才向議會做正式報告並備查。

社會局長謝琍琍今在議會報告修正重點，高雄市生育津貼發給辦法第3、4條修正案中，新增特殊情形者經主管機關專案核准後，即可申請生育津貼，且新增「同婚繼親家庭」申請生育津貼資格，該名新生兒不得重覆請領，另外在同法的第5條，則修改為延長申請期限為1年。

謝琍琍提到，雖然延長申請期限為1年，但考量同婚繼親家庭收養的特殊性，明定收養人於新生兒出生後一年內向法院提出聲請收養程序，經法院裁定確定後，可於收養登記完成後6個月內向主管機關提出申請生育津貼，逾期不予受理；第10條則明定修正條文自頒布日起實施。

謝琍琍說，社會局依議員建議方向進行法制作業程序，目前已完成局內法規小組及局務會議審議通過，排定最近一次、11月24日的市府法規會審議，12月提送市政會議後，就送往議會查照；該案經議會現場出席議員表達沒意見後，議會同意社會局按照法定程序，確定修法方向後完成府內程序，再向議會做正式報告並備查。