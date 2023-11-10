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故宮法華經 明年佛光山展出

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導

國立故宮博物院昨與財團法人人間文教基金會簽署合作意向書，明年5月11日起在佛光山佛陀紀念館展出「法華經及其美術」特展，為期半年。佛光山住持心保和尚說，故宮文物首次在佛光山展出別具意義。故宮院長蕭宗煌說，故宮與佛光山除共同辦國際學術研討會、出版中英雙語版圖錄，也將在故宮辦回饋展覽。

心保和尚說，佛光山開山祖師星雲大師重視佛教文物保存，典藏數萬件佛教藝術品，佛教藏經典藏包括3大語系、16種語言、47種版本經典，漢文大藏經最多，包括法華經。

蕭宗煌表示，簽署合作意向書可說是「因緣俱足」，故宮典藏許多佛教文物，除在南、北院區規畫專廳展示佛教藝術，也推出相關特展。「法華經及其美術」特展以故宮南院院藏宋元明法華經珍本為基礎，展出從北朝、唐代至明清院藏器物、繪畫等各類型文物。

故宮南院 佛光山佛陀紀念館 佛教

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