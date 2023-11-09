興達漁港修造船區BOT案今動土 陳其邁：可增加政府收益34億元
興達漁港修造船廠BOT案今天舉辦動土典禮，將在2027年7月底完成興建2座修造船廠廠房及98席遊艇碼頭泊位，完工後可提供北高雄地區漁船維修服務、也能修造遊艇等各類船舶，建構遊艇觀光遊憩服務機能，促進興達港在地產業繁榮。高雄市長陳其邁說，預計可增加政府租金、稅收等收益約34億元，並可創造在地就業機會逾300人。
陳其邁今天下午受邀出席「興達漁港BOT案-嘉泰遊艇股份有限公司修造船廠新建廠房」動土典禮，與立委邱志偉、市議員黃明太、陳明澤、李亞築、國產署署長曾國基、興達港區漁會理事長郭木村及當地居民，共同見證嘉泰遊艇公司新建廠房動土開工。典禮由嘉泰遊艇公司董事長何妙娟親自主持，共同祈求工程平安順利完工。
嘉信遊艇股份有限公司總經理龔俊豪說，目前台海情勢經常被外國媒體炒作成「好像隨時阿共仔會打過來」，造成客人在下單的信心會有些遲疑，興達漁港BOT案投入了24.07億元，就是宣示「台灣的遊艇廠對台灣的投資環境相當有信心」，客人買船沒有後顧之憂。
陳其邁致詞時表示，北高雄沿近海作業漁船多達700艘以上，但全台最大第二類漁港－興達漁港卻欠缺漁船上架維修設施，導致常須到南高雄的旗津，甚至遠至屏東東港、台南安平或澎湖之漁船修造船廠進行修護。
陳其邁說，今天動工的修造船廠將來可提供北高雄地區漁船維修服務，也可以進行遊艇等各類船舶上架保養，預計將在2027年7月底完成興建2座修造船廠廠房及98席遊艇碼頭泊位，可增加政府租金、稅收等收益約34億元，創造在地就業機會逾300人。
海洋局代理局長黃登福說，興達漁港的修造船廠是全台第一座結合公私協力採BOT方式所興建，結合漁船修造、遊艇製造及觀光等產業，跨領域整合觀光行銷與遊艇碼頭管理。
黃登福表示，本BOT案營運後除可提供興達漁港等北高雄漁船便利的修造服務與維修優惠，並將建構遊艇製造、銷售、停泊、維修及休閒服務的產業一條龍，在遊艇產業群聚效應下，將帶動周遭包括湖內、茄萣、永安、彌陀等地區的就業，地方相當的期待跟看好，這是非常重要的里程碑。
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