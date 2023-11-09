興達漁港修造船區BOT案今動土 陳其邁：可增加政府收益34億元

興達漁港修造船廠BOT案今天舉辦動土典禮，將在2027年7月底完成興建2座修造船廠廠房及98席遊艇碼頭泊位，完工後可提供北高雄地區漁船維修服務、也能修造遊艇等各類船舶，建構遊艇觀光遊憩服務機能，促進興達港在地產業繁榮。高雄市長陳其邁說，預計可增加政府租金、稅收等收益約34億元，並可創造在地就業機會逾300人。

陳其邁今天下午受邀出席「興達漁港BOT案-嘉泰遊艇股份有限公司修造船廠新建廠房」動土典禮，與立委邱志偉、市議員黃明太、陳明澤、李亞築、國產署署長曾國基、興達港區漁會理事長郭木村及當地居民，共同見證嘉泰遊艇公司新建廠房動土開工。典禮由嘉泰遊艇公司董事長何妙娟親自主持，共同祈求工程平安順利完工。

嘉信遊艇股份有限公司總經理龔俊豪說，目前台海情勢經常被外國媒體炒作成「好像隨時阿共仔會打過來」，造成客人在下單的信心會有些遲疑，興達漁港BOT案投入了24.07億元，就是宣示「台灣的遊艇廠對台灣的投資環境相當有信心」，客人買船沒有後顧之憂。

陳其邁致詞時表示，北高雄沿近海作業漁船多達700艘以上，但全台最大第二類漁港－興達漁港卻欠缺漁船上架維修設施，導致常須到南高雄的旗津，甚至遠至屏東東港、台南安平或澎湖之漁船修造船廠進行修護。

陳其邁說，今天動工的修造船廠將來可提供北高雄地區漁船維修服務，也可以進行遊艇等各類船舶上架保養，預計將在2027年7月底完成興建2座修造船廠廠房及98席遊艇碼頭泊位，可增加政府租金、稅收等收益約34億元，創造在地就業機會逾300人。

海洋局代理局長黃登福說，興達漁港的修造船廠是全台第一座結合公私協力採BOT方式所興建，結合漁船修造、遊艇製造及觀光等產業，跨領域整合觀光行銷與遊艇碼頭管理。